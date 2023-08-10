Что раньше было на месте ЖК «Фестивальный» в Днепре: крохотные дома и крутые склоны (ФОТО)

С каждым новым ЖК и торговым центром Днепр меняется. Эти изменения не прекращаются ни на год. А набережную города можно назвать постоянно видоизменяющейся территорией. Все началось с ее строительства и возведением новых домов. Старые маленькие здания в которых ютилось сразу несколько семей со временем сменили новые ЖК.

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядела набережная до появления на ней ЖК «Фестивального».

ЖК Фестивальный был построен в Днепре около 10 лет назад. Это целый комплекс небольших домов высотой до 9 этажей. Ранее на его месте были небольшие одно и двухэтажные домики. Район назывался Каменья и был застроен хаотично.

Дома были дореволюционной постройки, после Второй мировой войны в одном доме могло проживать сразу несколько семей. Удобств в них никаких не было – все стояло во дворах. В теплое время года жители домов стирали, готовили еду, обедали на улицах, поскольку в домах было мало места и по возможности все «переносилось» во дворы. Каждая семья стремилась отделится от соседей и иметь свой вход в комнату и свою небольшую веранду, где это было возможно, поэтому у старинных домов часто были современные «пристройки» в виде веранд и лестниц. Таким образом люди расширяли свою жилплощадь – на веранде ставили плиту и делали из нее маленькую кухоньку.

Часть домов района Каменья были снесены еще не при строительстве набережной, часть продолжила существовать до начала 2000-х когда в этом районе началась интенсивная застройка новыми ЖК. Район Каменья включал в себя несколько улиц: Каменная, Колодезная, Ветвистый переулок и других. Когда расселяли район – его жители получили квартиры на жилмассивах Тополь, Красный Камень, Победа. Отметим, расселение жителей и снос старых домов начался еще в 1980-х годах. Дореволюционные домики и хаотичная застройка постепенно исчезали. На смену им приходили многоквартирные дома.

Часть каменных булыжников, в честь которого и получила свое название территория сейчас можно увидеть во дворе ЖК «Фестивальный».

фото: В. Рженев, А. Волок, С. Грицаенко, О. Шишкин, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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