Жители Днепра могут оформить пенсию, если их родственник пропал без вести: как это сделать

Какие документы для этого нужны и куда обращаться – разбирались журналисты dnepr.info.
Как отметили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины, пенсия в связи с потерей кормильца назначается и родственникам тем, кто пропал без вести во время военных действий в Украине. Назначают ее нетрудоспособным членам семьи.
Право на получение пенсии в связи с потерей кормильца возникает через месяц с того дня, как информация о пропавшем человеке была внесена в Единый реестр лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах или в Единый реестр досудебных расследований.
Чтобы получить пенсию нужно обратиться с заявлением в ПФУ. Сделать это можно через портал Пенсионного фонда или сервисный центр. Дополнительно к заявлению нужно приложить паспорт ребенка или его законного представителя, свидетельство о рождении, справку с регистрационным номером учетной карточки налогоплательщика при ее наличии. Также необходима выписка из одного из вышеперечисленных реестров и трудовую книжку пропавшего.
Размер пенсии определяется исходя из продолжительности страхового стажа пропавшего без вести. Но пенсия будет назначена независимо от того, был ли стаж у пропавшего. Деньги будут начисляться пока человек не будет найден и у него будет сохраняться правовой статус пропавшего лица.
Выписку из Единого реестра можно получить в Департаменте информатизации МВД Украины. Для этого нужно отравить туда запрос, прикрепив в нему документы, удостоверяющие личность запрашивающего и степень родства с пропавшим. Это может быть свидетельство о браке, рождении ребенка и т.п. Запрос можно отправить на электронный ящик [email protected]. Ответ должен прийти спустя месяц.
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