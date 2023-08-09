Дніпряни можуть оформити пенсію, якщо їхній родич зник безвісти: як це зробити

Родичі зниклих безвісти під час війни можуть отримати пенсію по втраті годувальника. Таке право має дитина зниклого, якщо їй ще не виповнилося 18 років або якщо вона навчаються у вузі – 23 роки.

Які документи для цього потрібні і куди звертатись – розбиралися журналісти dnepr.info.

Як зазначили у прес-службі Пенсійного фонду України, пенсія у зв’язку із втратою годувальника призначається і родичам тим, хто зник безвісти під час воєнних дій в Україні. Призначають її непрацездатним членам сім’ї.

Право на отримання пенсії у зв’язку із втратою годувальника виникає через місяць з того дня, як інформацію про зниклу людину було внесено до Єдиного реєстру осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, або до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Які документи необхідні

Щоб отримати пенсію, потрібно звернутися із заявою до ПФУ. Зробити це можна через портал Пенсійного фонду чи сервісний центр. Додатково до заяви слід додати паспорт дитини або її законного представника, свідоцтво про народження, довідку з реєстраційним номером облікової картки платника податків за її наявності. Також необхідна виписка з одного з перерахованих вище реєстрів і трудова книжка зниклого.

Який розмір виплат

Розмір пенсії визначається виходячи із тривалості страхового стажу зниклого безвісти. Але пенсію буде призначено незалежно від того, чи був стаж у зниклого. Гроші нараховуватимуться доки людина не буде знайдена і у неї зберігатиметься правовий статус зниклої особи.

Як отримати витяг з Єдиного реєстру

Витяг з Єдиного реєстру можна отримати у Департаменті інформатизації МВС України. Для цього потрібно отруїти туди запит, прикріпивши в ньому документи, що засвідчують особу запитувача та ступінь спорідненості зі зниклим. Це може бути свідоцтво про шлюб, народження дитини тощо. Запит можна надіслати на електронну скриньку [email protected]. Відповідь має прийти через місяць.

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