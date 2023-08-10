ТОП-9 домов на продажу по цене до 500 тыс грн в Днепре: как они выглядят и где находятся (ФОТО)

Купить дешевый дом в Днепре можно практически в любом районе города. В каждом найдется улица с частным сектором, где на продажу выставлены небольшие дома с участками на которых можно выращивать свои овощи и фрукты. Покупка такого дома обходится дешевле, чем квартиры в многоэтажке, но часто здания требуют ремонта и дополнительных капиталовложений. Делать ремонт в них можно постепенно, а за 500 тыс грн можно купить дом, который по метражу не будет уступать квартире. На территории участка можно обустроить дополнительно огород, бассейн или гараж на усмотрение владельца.

Журналисты dnepr.info собрали подборку самых дешевых домов на продажу в Днепре стоимостью до 500 тыс грн.

В Краснополье можно купить дом за 168,5 тыс грн. Здание двухэтажное, общей площадью 120 кв м, было построено около 30 лет назад. В доме три комнаты, высокие потолки, толстые стены, все удобства и канализация. Во дворе есть скважина для воды. Как отмечает автор объявления, из недостатков – месторасположение дома — он находится на высокой горе и подъехать на машине к нему можно только летом, в зимнее время года грунтовая дорога становится не проездной и добираться до остановки маршруток нужно 25 минут пешком. Состояние самого дома – «после строителей». Участок на котором стоит дом – 10 соток.

За 281 тыс грн в Днепре можно купить небольшой дом на 28 кв м в Кайдаках. Но двор придется делить с двумя соседями. В доме одна комната, кухня, прихожая и удобства. Отопление печеное, есть погреб, на участке – сарай и место для беседки или достройки дома. Само здание было построено более 50 лет назад. В доме нужно делать ремонт.

В районе Диевки-2 можно купит дом с участком на 9 соток за 411 тыс грн. В доме две комнаты и 45 кв м общей площади. Здание было построено до 1970-х годов, но в нем есть все удобства. Отопление печное, вода со скважины. Во дворе есть летняя кухня, хозпостройки.

Чуть дороже 411,9 тыс грн обойдется дом в Таромском. Он одноэтажный, на 35 кв.м. Стоит во дворе на 4 сотки. В доме спальня, кухня и удобства. Внутри дом обшит деревом, снаружи – утеплен. Отопление – печное, в доме есть все удобства, проведена вода, установлен бойлер. На участке есть место под авто.

За 430 тыс грн в Днепре можно купить двухэтажный дом на 98 кв м в районе Днепрельстановской улицы. Территория участка – 9 соток. В доме 5 комнат, но к дому нужно подвести нужные коммуникации – воду и газ. Электричество уже проведено. Состояние дома – под ремонт. Сам дом был построен более 50 лет назад.

За 449 тыс грн можно купить дом в микрорайоне Мирный. Здание одноэтажное, общая площадь 70 кв м. Участок – 9 соток. В доме три комнаты. Здание требует ремонта. Стены из кирпича.

Столько же обойдется дом на улице Передовой. Здание на 65 кв м. Участок – 8 соток. В доме один этаж и 4 комнаты. Ремонт был давно, но комнаты выглядят опрятно и ухожено. Как отмечает автор объявления – возможен торг.

468 тыс грн стоит дом в Таромском. В доме 70 кв м, 4 комнаты. Участок на 12 соток. Отапливается дом твердотопливным котлом, проведа газ, вода, удобства в помещении. В одной из комнат установлен кондиционер. В здании частично заменены окна, но ремонт не помешает.

Участок на 4 сотки и одноэтажный дом на 40 кв м в Соборном районе Днепра можно купить за 468 тыс грн. В доме 4 комнаты, отопление в доме газовое, сам он из глины и обложен кирпичом, вода во дворе.

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