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  • ТОП-9 домов на продажу по цене до 500 тыс грн в Днепре: как они выглядят и где находятся (ФОТО)

ТОП-9 домов на продажу по цене до 500 тыс грн в Днепре: как они выглядят и где находятся (ФОТО)

Сегодня 12:27
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Купить дешевый дом в Днепре можно практически в любом районе города. В каждом найдется улица с частным сектором, где на продажу выставлены небольшие дома с участками на которых можно выращивать свои овощи и фрукты. Покупка такого дома обходится дешевле, чем квартиры в многоэтажке, но часто здания требуют ремонта и дополнительных капиталовложений. Делать ремонт в них можно постепенно, а за 500 тыс грн можно купить дом, который по метражу не будет уступать квартире. На территории участка можно обустроить дополнительно огород, бассейн или гараж на усмотрение владельца.

Новости Днепра про ТОП-9 домов на продажу по цене до 500 тыс грн в Днепре: как они выглядят и где находятся (ФОТО)

Журналисты dnepr.info собрали подборку самых дешевых домов на продажу в Днепре стоимостью до 500 тыс грн.

В Краснополье можно купить дом за 168,5 тыс грн. Здание двухэтажное, общей площадью 120 кв м, было построено около 30 лет назад. В доме три комнаты, высокие потолки, толстые стены, все удобства и канализация. Во дворе есть скважина для воды. Как отмечает автор объявления, из недостатков – месторасположение дома — он находится на высокой горе и подъехать на машине к нему можно только летом, в зимнее время года грунтовая дорога становится не проездной и добираться до остановки маршруток нужно 25 минут пешком. Состояние самого дома – «после строителей». Участок на котором стоит дом – 10 соток.

Новости Днепра про ТОП-9 домов на продажу по цене до 500 тыс грн в Днепре: как они выглядят и где находятся (ФОТО)

За 281 тыс грн в Днепре можно купить небольшой дом на 28 кв м в Кайдаках. Но двор придется делить с двумя соседями.  В доме одна комната, кухня, прихожая и удобства. Отопление печеное, есть погреб, на участке – сарай и место для беседки или достройки дома. Само здание было построено более 50 лет назад. В доме нужно делать ремонт.

Новости Днепра про ТОП-9 домов на продажу по цене до 500 тыс грн в Днепре: как они выглядят и где находятся (ФОТО)

В районе Диевки-2 можно купит дом с участком на 9 соток за 411 тыс грн.  В доме две комнаты и 45 кв м общей площади. Здание было построено до 1970-х годов, но в нем есть все удобства. Отопление печное, вода со скважины. Во дворе есть летняя кухня, хозпостройки.

Новости Днепра про ТОП-9 домов на продажу по цене до 500 тыс грн в Днепре: как они выглядят и где находятся (ФОТО)

Чуть дороже 411,9 тыс грн обойдется дом в Таромском. Он одноэтажный, на 35 кв.м. Стоит во дворе на 4 сотки. В доме спальня, кухня и удобства. Внутри дом обшит деревом, снаружи – утеплен. Отопление – печное, в доме есть все удобства, проведена вода, установлен бойлер. На участке есть место под авто.

Новости Днепра про ТОП-9 домов на продажу по цене до 500 тыс грн в Днепре: как они выглядят и где находятся (ФОТО)

За 430 тыс грн в Днепре можно купить двухэтажный дом на 98 кв м в районе Днепрельстановской улицы. Территория участка – 9 соток. В доме 5 комнат, но к дому нужно подвести нужные коммуникации – воду и газ. Электричество уже проведено. Состояние дома – под ремонт. Сам дом был построен более 50 лет назад.

Новости Днепра про ТОП-9 домов на продажу по цене до 500 тыс грн в Днепре: как они выглядят и где находятся (ФОТО)

За 449 тыс грн можно купить дом в микрорайоне Мирный. Здание одноэтажное, общая площадь 70 кв м. Участок – 9 соток. В доме три комнаты. Здание требует ремонта. Стены из кирпича.

Новости Днепра про ТОП-9 домов на продажу по цене до 500 тыс грн в Днепре: как они выглядят и где находятся (ФОТО)

Столько же обойдется дом на улице Передовой. Здание на 65 кв м. Участок – 8 соток. В доме один этаж и 4 комнаты. Ремонт был давно, но комнаты выглядят опрятно и ухожено. Как отмечает автор объявления – возможен торг.

Новости Днепра про ТОП-9 домов на продажу по цене до 500 тыс грн в Днепре: как они выглядят и где находятся (ФОТО)

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468 тыс грн стоит дом в Таромском. В доме 70 кв м, 4 комнаты. Участок на 12 соток. Отапливается дом твердотопливным котлом, проведа газ, вода, удобства в помещении. В одной из комнат установлен кондиционер. В здании частично заменены окна, но ремонт не помешает.

Новости Днепра про ТОП-9 домов на продажу по цене до 500 тыс грн в Днепре: как они выглядят и где находятся (ФОТО)

Участок на 4 сотки и одноэтажный дом на 40 кв м в Соборном районе Днепра можно купить за 468 тыс грн. В доме 4 комнаты, отопление в доме газовое, сам он из глины и обложен кирпичом, вода во дворе.

Новости Днепра про ТОП-9 домов на продажу по цене до 500 тыс грн в Днепре: как они выглядят и где находятся (ФОТО)

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