ТОП-9 будинків на продаж за ціною до 500 тис грн у Дніпрі: як вони виглядають і де знаходяться (ФОТО)

Купити дешевий будинок у Дніпрі можна практично у будь-якому районі міста. У кожному знайдеться вулиця з приватним сектором, де на продаж виставлені невеликі будинки з ділянками, на яких можна вирощувати свої овочі та фрукти. Купівля такого будинку обійдеться дешевше, ніж квартира в багатоповерхівці, але часто такі будівлі вимагають ремонту і додаткових капіталовкладень. Робити ремонт у них можна поступово, а за 500 тис грн можна купити будинок, який по метражу не поступатиметься квартирі. На території ділянки можна облаштувати додатково город, басейн або гараж на розсуд власника.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку найдешевших будинків на продаж у Дніпрі вартістю до 500 тис. грн.

У Краснопіллі можна купити будинок за 168,5 тис грн. Будівля двоповерхова, загальною площею 120 кв м, була збудована близько 30 років тому. У будинку три кімнати, високі стелі, товсті стіни, всі зручності та каналізація. На подвір’ї є свердловина для води. Як зазначає автор оголошення, з недоліків – місце розташування будинку – він знаходиться на високій горі і під’їхати на машині до нього можна лише влітку, взимку грунтова дорога стає не проїзною і добиратися до зупинки маршруток потрібно 25 хвилин пішки. Стан самого будинку – «після будівельників». Ділянка, на якій стоїть будинок – 10 соток.

За 281 тис грн у Дніпрі можна купити невеликий будинок на 28 кв м у Кайдаках. Але двір доведеться ділити із двома сусідами. У будинку одна кімната, кухня, передпокій та зручності. Опалення пічне, є льох, на ділянці – сарай та місце для альтанки чи добудови будинку. Сама будівля була збудована понад 50 років тому. У будинку потрібно робити ремонт.

У районі Діївки-2 можна придбати будинок з ділянкою на 9 соток за 411 тис грн. У будинку дві кімнати та 45 кв м загальної площі. Будівля була збудована до 1970-х років, але в ній є всі зручності. Пічне опалення, вода зі свердловини. У дворі є літня кухня, господарські будівлі.

Трохи дорожче за 411,9 тис грн коштуватиме будинок у Таромському. Він одноповерховий, на 35 кв м. Знаходиться у дворі на 4 сотки. У будинку спальня, кухня та зручності. Усередині будинок обшитий деревом, зовні – утеплений. Опалення – пічне, в будинку є всі зручності, проведено воду, встановлено бойлер. На ділянці є місце під авто.

За 430 тис грн у Дніпрі можна купити двоповерховий будинок на 98 кв м у районі Дніпрольстановської вулиці. Територія ділянки – 9 соток. У будинку 5 кімнат, але до будинку потрібно підвести комунікації – воду та газ. Електрика вже проведена. Стан будинку – під ремонт. Сам будинок був збудований понад 50 років тому.

За 449 тис. грн можна купити будинок у мікрорайоні Мирний. Будівля одноповерхова, загальна площа 70 кв м. Ділянка – 9 соток. У будинку три кімнати. Будівля потребує ремонту. Стіни з цегли.

Стільки ж коштуватиме будинок на вулиці Передовій. Будівля на 65 кв м. Ділянка – 8 соток. У будинку один поверх та 4 кімнати. Ремонт був давно, але кімнати виглядають охайно та доглянуто. Як зазначає автор оголошення, можливий торг.

468 тис грн коштує будинок у Таромському. У будинку 70 кв м площі, 4 кімнати. Ділянка на 12 соток. Опалюється будинок твердопаливним котлом, в ньому є газ, вода, зручності у приміщенні. В одній із кімнат встановлений кондиціонер. У будівлі частково замінено вікна, але ремонт не завадить.

Ділянку на 4 сотки та одноповерховий будинок на 40 кв м у Соборному районі Дніпра можна купити за 468 тис грн. У будинку 4 кімнати, опалення газове, сам він із глини та обкладений цеглою, вода у дворі.

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