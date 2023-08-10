ТОП-9 будинків на продаж за ціною до 500 тис грн у Дніпрі: як вони виглядають і де знаходяться (ФОТО)

Журналісти dnepr.info зібрали добірку найдешевших будинків на продаж у Дніпрі вартістю до 500 тис. грн.
У Краснопіллі можна купити будинок за 168,5 тис грн. Будівля двоповерхова, загальною площею 120 кв м, була збудована близько 30 років тому. У будинку три кімнати, високі стелі, товсті стіни, всі зручності та каналізація. На подвір’ї є свердловина для води. Як зазначає автор оголошення, з недоліків – місце розташування будинку – він знаходиться на високій горі і під’їхати на машині до нього можна лише влітку, взимку грунтова дорога стає не проїзною і добиратися до зупинки маршруток потрібно 25 хвилин пішки. Стан самого будинку – «після будівельників». Ділянка, на якій стоїть будинок – 10 соток.
За 281 тис грн у Дніпрі можна купити невеликий будинок на 28 кв м у Кайдаках. Але двір доведеться ділити із двома сусідами. У будинку одна кімната, кухня, передпокій та зручності. Опалення пічне, є льох, на ділянці – сарай та місце для альтанки чи добудови будинку. Сама будівля була збудована понад 50 років тому. У будинку потрібно робити ремонт.
У районі Діївки-2 можна придбати будинок з ділянкою на 9 соток за 411 тис грн. У будинку дві кімнати та 45 кв м загальної площі. Будівля була збудована до 1970-х років, але в ній є всі зручності. Пічне опалення, вода зі свердловини. У дворі є літня кухня, господарські будівлі.
Трохи дорожче за 411,9 тис грн коштуватиме будинок у Таромському. Він одноповерховий, на 35 кв м. Знаходиться у дворі на 4 сотки. У будинку спальня, кухня та зручності. Усередині будинок обшитий деревом, зовні – утеплений. Опалення – пічне, в будинку є всі зручності, проведено воду, встановлено бойлер. На ділянці є місце під авто.
За 430 тис грн у Дніпрі можна купити двоповерховий будинок на 98 кв м у районі Дніпрольстановської вулиці. Територія ділянки – 9 соток. У будинку 5 кімнат, але до будинку потрібно підвести комунікації – воду та газ. Електрика вже проведена. Стан будинку – під ремонт. Сам будинок був збудований понад 50 років тому.
За 449 тис. грн можна купити будинок у мікрорайоні Мирний. Будівля одноповерхова, загальна площа 70 кв м. Ділянка – 9 соток. У будинку три кімнати. Будівля потребує ремонту. Стіни з цегли.
Стільки ж коштуватиме будинок на вулиці Передовій. Будівля на 65 кв м. Ділянка – 8 соток. У будинку один поверх та 4 кімнати. Ремонт був давно, але кімнати виглядають охайно та доглянуто. Як зазначає автор оголошення, можливий торг.
468 тис грн коштує будинок у Таромському. У будинку 70 кв м площі, 4 кімнати. Ділянка на 12 соток. Опалюється будинок твердопаливним котлом, в ньому є газ, вода, зручності у приміщенні. В одній із кімнат встановлений кондиціонер. У будівлі частково замінено вікна, але ремонт не завадить.
Ділянку на 4 сотки та одноповерховий будинок на 40 кв м у Соборному районі Дніпра можна купити за 468 тис грн. У будинку 4 кімнати, опалення газове, сам він із глини та обкладений цеглою, вода у дворі.
Читайте також:
Автор:
У Дніпропетровській області чоловік зґвалтував 12-річну дитину.
Військовозобов'язані можуть отримати право відмовитись від мобілізації.
У Дніпрі літня жінка зомліла посеред вулиці через пекельну спеку.
Вищий антикорупційний суд оголосив у розшук директора ТОВ "Укрспецхем", якого Спеціалізована…