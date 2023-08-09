В Днепре на Исполкомовской разрушается старинный дом: окна забиты досками и почти нет крыши (ФОТО)

Исполкомовская улица в Днепре долгое время называлась Заводской, поскольку на ней открывались небольшие кирпичные заводы. Застройка на этой территории была хаотичная, а дома – небольшие. Предприимчивые жители сдавали в домах комнаты в наем. Позже эти дома превратились в коммуналки, а сегодня часть жильцов расселили, часть все еще проживает в них, а часть помещений в старинных зданиях сдается в аренду.

Строительство зданий тут стало возможным только во второй половине XIX века. На Исполкомовской улице еще сохранилось несколько зданий построенных в 1890-х годах, часть из них пребывает в полуразрушенном состоянии, но есть и такие, где продолжают жить люди. Среди еще целых и населенных людьми старинных зданий притаился небольшой полуразрушенный дом с дырками в крыше и заколоченными досками окнами.

Про это здание известно не очень много. В нем есть большой подвал, построено оно было в начале прошлого века из красного екатеринославского кирпича. Первоначально здание было меньшего размера, чем то, что мы видим сейчас – пристройка появилась уже после окончания Второй мировой войны и видно ее невооруженным глазом – кирпич белый.

Известно, что это был небольшой доходный дом. Позже – коммунальный, но большинство жильцов переехало еще в начале 1990-х годов. Долгое время в доме оставался жить одинокий старик. Он был очень старый, носил кепку, козырек которой скрывал половину лица и все время ходил с палочкой. Старик редко общался с соседями, его считали злым человеком. Когда он вдруг пропал – сразу никто не хватился. Одна из женщин из соседнего дома однажды принесла ему молока, так как старик долго не выходил из помещения она подумала, что он заболел и решила поинтересоваться здоровьем и угостить молоком. Дверь дома оказалась открытой, женщина вошла, но старика там не было. Позже по улице пошел слух, что к старику издалека приехал сын, с которым тот поругался еще в начале 1980-х годов, долго его не видел и не разговаривал. Родные люди помирились, и сын забрал отца к себе. Через время к дому приехала машина и грузовик. Несколько мужчин вынесли нехитрую мебель и заколотили окна.

С тех пор дом стоит пустым. В окнах уже нет стекол, на крыше большие дыры – скорее всего она просто не выдержала погодных условий, в самом здании растут деревья и практически уже не осталось стен.

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