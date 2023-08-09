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  • У Дніпрі на Виконкомівській руйнується старовинний будинок: вікна забиті дошками та майже немає даху (ФОТО)

У Дніпрі на Виконкомівській руйнується старовинний будинок: вікна забиті дошками та майже немає даху (ФОТО)

Сьогодні 14:46
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Виконкомівська вулиця у Дніпрі тривалий час називалася Заводською, оскільки на ній відкривалися невеликі цегельні заводи. Забудова на цій території була хаотична, а будинки – невеликі. Підприємливі жителі здавали у будинках кімнати у найм. Пізніше ці будинки перетворилися на комуналки, а сьогодні частину мешканців розселили, частина все ще мешкає в них, а частина приміщень у старовинних будинках здається в оренду.

Новости Днепра про У Дніпрі на Виконкомівській руйнується старовинний будинок: вікна забиті дошками та майже немає даху (ФОТО)

Будівництво будинків стало можливим лише у другій половині ХІХ століття. На Виконкомівській вулиці ще збереглося кілька будівель, збудованих у 1890-х роках, частина з них перебуває у напівзруйнованому стані, але є й такі, де продовжують жити люди. Серед ще цілих і населених людьми старовинних будівель причаївся невеликий напівзруйнований будинок із дірками у даху та забитими дошками вікнами.

Новости Днепра про У Дніпрі на Виконкомівській руйнується старовинний будинок: вікна забиті дошками та майже немає даху (ФОТО)

Про цей будинок відомо не дуже багато. У ньому є великий підвал, збудований він був на початку минулого століття з червоної катеринославської цегли. Спочатку будівля була меншого розміру, ніж те, що ми бачимо зараз – прибудова з’явилася вже після закінчення Другої світової війни і видно її неозброєним оком – цегла біла.

Новости Днепра про У Дніпрі на Виконкомівській руйнується старовинний будинок: вікна забиті дошками та майже немає даху (ФОТО)

Відомо, що це був невеликий прибутковий будинок. Пізніше – комунальний, але більшість мешканців переїхала ще на початку 1990-х років. Довгий час у будинку залишався жити самотній дідусь. Він був дуже старий, носив кепку, козирок якої приховував половину обличчя і весь час ходив із паличкою. Старий рідко спілкувався з сусідами, його вважали злим чоловіком. Коли він раптом зник – одразу ніхто не схопився. Жінка з сусіднього будинку одного разу принесла йому молока, оскільки старий довго не виходив із приміщення, вона подумала, що він захворів і вирішила поцікавитися здоров’ям та пригостити молочним продуктом. Двері будинку виявилися відкритими, жінка увійшла, але старого там не було. Пізніше вулицею пішла чутка, що до старого здалеку приїхав син, з яким той посварився ще на початку 1980-х років, довго його не бачив і не розмовляв. Рідні люди помирилися і син забрав меблі і забили вікна дошками. З того часу будинок стоїть порожнім.

Новости Днепра про У Дніпрі на Виконкомівській руйнується старовинний будинок: вікна забиті дошками та майже немає даху (ФОТО)

У вікнах вже немає шибок, на даху великі дірки – швидше за все вона просто не витримала погодних умов, у самій будівлі ростуть дерева і практично вже не залишилося стін.

Новости Днепра про У Дніпрі на Виконкомівській руйнується старовинний будинок: вікна забиті дошками та майже немає даху (ФОТО)

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Новости Днепра про У Дніпрі на Виконкомівській руйнується старовинний будинок: вікна забиті дошками та майже немає даху (ФОТО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі на Виконкомівській руйнується старовинний будинок: вікна забиті дошками та майже немає даху (ФОТО)Русский

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