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  • У Дніпрі співробітникам без досвіду роботи готові платити до 30 тис грн на місяць: список вакансій

У Дніпрі співробітникам без досвіду роботи готові платити до 30 тис грн на місяць: список вакансій

Сьогодні 17:22
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Більшість роботодавців у Дніпрі шукає співробітників з досвідом роботи. Але для частини представлених на ринку вакансій він зовсім не обов'язковий, головне – це бажання претендента вчитися новій справі та розвиватися у спеціальності. Зазвичай платять працівникам без досвіду зарплату меншу, ніж тим, хто вже має досвід роботи у професії, але це правило працює не завжди.

Новости Днепра про У Дніпрі співробітникам без досвіду роботи готові платити до 30 тис грн на місяць: список вакансій

Журналісти dnepr.info дізналися, скільки можна заробити у Дніпрі, не маючи досвіду роботи.

Лікар-стоматолог із вищою освітою може заробити у Дніпрі від 30 до 90 тис грн. В оголошенні про вакансію сказано, що головна вимога – це освіта, а решта – можна обговорити під час зустрічі з роботодавцем.

Новости Днепра про У Дніпрі співробітникам без досвіду роботи готові платити до 30 тис грн на місяць: список вакансій

Пілот агродрону без досвіду роботи може заробити у Дніпрі від 40 до 60 тис грн. Головне від претендента – бажання працювати на результат та готовність до ненормованого робочого дня. Зарплата залежить від виробітку, а навчання нової спеціальності можна пройти на місці і воно безкоштовне.

Новости Днепра про У Дніпрі співробітникам без досвіду роботи готові платити до 30 тис грн на місяць: список вакансій

До 40 тис грн може заробити кур’єр служби доставки без досвіду роботи. Головне, щоб у нього був велосипед, моторолер, мотоцикл чи авто. Обіцяють гнучкий графік, страховку на час роботи та щоденні виплати.

Новости Днепра про У Дніпрі співробітникам без досвіду роботи готові платити до 30 тис грн на місяць: список вакансій

Від 25 до 45 тис грн готові платити монтажнику натяжних стель. Серед вимог до кандидата наявність досвіду роботи не є обов’язковою, головне – вміти працювати руками, бути уважним до деталей, працювати в команді та прислухатися до думки клієнта.

Новости Днепра про У Дніпрі співробітникам без досвіду роботи готові платити до 30 тис грн на місяць: список вакансій

Від 10 до 13,4 тис грн у Дніпрі може заробити оператор call-центру. Потрібно надаватиме інформаційну підтримку клієнтам по телефону та проводити консультації, а також реєструвати звернення клієнтів. Компанія готова навчити всім тонкощам спеціальності потенційного претендента. Від нього головне – вільне володіння українською мовою, бажання допомагати та навчатися.

Новости Днепра про У Дніпрі співробітникам без досвіду роботи готові платити до 30 тис грн на місяць: список вакансій

Стікерувальник-пакувальник без досвіду роботи може заробити у Дніпрі від 15 до 25 тис грн. Головні вимоги – пунктуальність і цілеспрямованість. Працювати потрібно буде повний день, 5 чи 6 днів на тиждень.

Новости Днепра про У Дніпрі співробітникам без досвіду роботи готові платити до 30 тис грн на місяць: список вакансій

Оператор замовлень суші може заробити від 11 до 24 тис грн на місяць. Обіцяють зручний графік роботи. Серед обов’язків – прийом замовлень, проведення звітності.

Новости Днепра про У Дніпрі співробітникам без досвіду роботи готові платити до 30 тис грн на місяць: список вакансій

Від 30 до 35 тис грн на місяць у Дніпрі може заробити вантажник на будівництві. За зміну обіцяють платити тисячу гривень. Працювати потрібно буде з понеділка до суботи включно. Обіцяють також навчання. Головне – бажання працювати.

Новости Днепра про У Дніпрі співробітникам без досвіду роботи готові платити до 30 тис грн на місяць: список вакансій

Охоронець на фабриці може заробити від 20 до 35 тис грн на місяць. Подробиці обіцяють розповісти телефоном. Працювати потрібно буде повний робочий день.

Новости Днепра про У Дніпрі співробітникам без досвіду роботи готові платити до 30 тис грн на місяць: список вакансій

Від 13 до 14 тис грн у Дніпрі може заробити промоутер. Графік роботи: 5 днів на тиждень, повний день. За тиждень обіцяють платити 3,5 – 4 тис грн.

Новости Днепра про У Дніпрі співробітникам без досвіду роботи готові платити до 30 тис грн на місяць: список вакансій

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Новости Днепра про У Дніпрі співробітникам без досвіду роботи готові платити до 30 тис грн на місяць: список вакансійУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі співробітникам без досвіду роботи готові платити до 30 тис грн на місяць: список вакансійРусский

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