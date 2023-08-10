У Дніпрі співробітникам без досвіду роботи готові платити до 30 тис грн на місяць: список вакансій

Більшість роботодавців у Дніпрі шукає співробітників з досвідом роботи. Але для частини представлених на ринку вакансій він зовсім не обов'язковий, головне – це бажання претендента вчитися новій справі та розвиватися у спеціальності. Зазвичай платять працівникам без досвіду зарплату меншу, ніж тим, хто вже має досвід роботи у професії, але це правило працює не завжди.

Журналісти dnepr.info дізналися, скільки можна заробити у Дніпрі, не маючи досвіду роботи.

Лікар-стоматолог із вищою освітою може заробити у Дніпрі від 30 до 90 тис грн. В оголошенні про вакансію сказано, що головна вимога – це освіта, а решта – можна обговорити під час зустрічі з роботодавцем.

Пілот агродрону без досвіду роботи може заробити у Дніпрі від 40 до 60 тис грн. Головне від претендента – бажання працювати на результат та готовність до ненормованого робочого дня. Зарплата залежить від виробітку, а навчання нової спеціальності можна пройти на місці і воно безкоштовне.

До 40 тис грн може заробити кур’єр служби доставки без досвіду роботи. Головне, щоб у нього був велосипед, моторолер, мотоцикл чи авто. Обіцяють гнучкий графік, страховку на час роботи та щоденні виплати.

Від 25 до 45 тис грн готові платити монтажнику натяжних стель. Серед вимог до кандидата наявність досвіду роботи не є обов’язковою, головне – вміти працювати руками, бути уважним до деталей, працювати в команді та прислухатися до думки клієнта.

Від 10 до 13,4 тис грн у Дніпрі може заробити оператор call-центру. Потрібно надаватиме інформаційну підтримку клієнтам по телефону та проводити консультації, а також реєструвати звернення клієнтів. Компанія готова навчити всім тонкощам спеціальності потенційного претендента. Від нього головне – вільне володіння українською мовою, бажання допомагати та навчатися.

Стікерувальник-пакувальник без досвіду роботи може заробити у Дніпрі від 15 до 25 тис грн. Головні вимоги – пунктуальність і цілеспрямованість. Працювати потрібно буде повний день, 5 чи 6 днів на тиждень.

Оператор замовлень суші може заробити від 11 до 24 тис грн на місяць. Обіцяють зручний графік роботи. Серед обов’язків – прийом замовлень, проведення звітності.

Від 30 до 35 тис грн на місяць у Дніпрі може заробити вантажник на будівництві. За зміну обіцяють платити тисячу гривень. Працювати потрібно буде з понеділка до суботи включно. Обіцяють також навчання. Головне – бажання працювати.

Охоронець на фабриці може заробити від 20 до 35 тис грн на місяць. Подробиці обіцяють розповісти телефоном. Працювати потрібно буде повний робочий день.

Від 13 до 14 тис грн у Дніпрі може заробити промоутер. Графік роботи: 5 днів на тиждень, повний день. За тиждень обіцяють платити 3,5 – 4 тис грн.

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