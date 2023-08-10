Що раніше було на місці ЖК «Фестивальний» у Дніпрі: крихітні будинки та круті схили (ФОТО)

З кожним новим ЖК та торговим центром Дніпро змінюється. Ці зміни не припиняються ні на рік. А набережну міста можна назвати територією, що постійно видозмінюється. Все почалося з її будівництва та зведення нових будинків. Старі маленькі будинки, в яких тулилося відразу кілька сімей, згодом змінили нові ЖК.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядала набережна до того як на ній зˋявився ЖК «Фестивальний».

ЖК «Фестивальний» було збудовано у Дніпрі близько 10 років тому. Це цілий комплекс невеликих будинків заввишки до 9 поверхів. Раніше на його місці були невеликі одно- та двоповерхові будиночки. Район називався Каменья і був забудований хаотично.

Будинки були дореволюційної споруди, після Другої світової війни в одному будинку могло мешкати одразу кілька сімей. Зручностей у них не було – все стояло у дворах. У теплу пору року мешканці будинків прали, готували їжу, обідали на вулицях, оскільки в будинках було мало місця і по можливості все переносилося у двори. Кожна сім’я прагнула відокремитися від сусідів і мати свій вхід у кімнату і свою невелику веранду, де це було можливо, тому старовинні будинки часто мали сучасні «прибудови» у вигляді веранд і сходів. Таким чином люди розширювали свою житлову площу – на веранді ставили плиту і робили з неї маленьку кухоньку.

Частина будинків району Каменья були знесені ще не при будівництві набережної, частина продовжила існувати до початку 2000-х, коли в цьому районі почалася інтенсивна забудова новими ЖК. Район Каміння включав кілька вулиць: Кам’яна, Колодязна, Гіллястий провулок та інших. Коли розселяли район – його мешканці отримали квартири на житлових масивах Тополя, Червоний Камінь, Перемога. Зазначимо, розселення мешканців та знесення старих будинків розпочалося ще у 1980-х роках. Дореволюційні будиночки та хаотична забудова поступово зникали. На зміну їм приходили багатоквартирні будинки.

Частину кам’яних брил, на честь яких і отримала свою назву, територія зараз можна побачити на подвір’ї ЖК «Фестивальний».

фото: В. Рженєв, О. Волок, С. Грицаєнко, О. Шишкін, група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

Читайте також:

Українська Русский

Автор: