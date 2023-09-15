В Днепре сообщили о минировании 2 школ и 3 вузов: нашли ли взрывчатку

Правоохранители проверили все объекты.

Вчера, 14 сентября, в правоохранительные органы поступило пять сообщений о минировании учебных заведений: двух школ и трех вузов.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Правоохранители обследовали все объекты – никаких взрывных предметов не обнаружили.

Информация о минировании, к счастью, не подтвердилась.

Важно: если вы заметили подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его, а сразу звоните на линию “101” или “102”!

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