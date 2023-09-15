У Дніпрі повідомили про замінування 2 шкіл та 3 вишів: чи знайшли вибухівку

Правоохоронці перевірили усі об'єкти.

Учора, 14 вересня, до правоохоронних органів надійшло п’ять повідомлень про замінування навчальних закладів: двох шкіл та трьох вишів.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Правоохоронці обстежили всі об’єкти – жодних вибухових предметів не знайшли.

Інформація про замінування, на щастя, не підтвердилася.

Важливо: якщо ви помітили підозрілий предмет, у жодному разі не чіпайте його, а відразу телефонуйте на лінію “101” чи “102”!

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