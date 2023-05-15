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  • В Днепре снова «заминировали» военкоматы, аэропорт, вокзалы и ТЦ: правоохранители проверили 295 объектов

В Днепре снова «заминировали» военкоматы, аэропорт, вокзалы и ТЦ: правоохранители проверили 295 объектов

Сегодня 11:38
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Снова...

Новости Днепра про В Днепре снова

В воскресенье, 14 мая, в call-центр СБУ поступило сообщение о заминировании больниц, здания СБУ, районных судов, школ, детских садов, торговых центров, администрации, военкоматов, отделов полиции, аэропорта, вокзалов, гостиниц и станций метро.

Об этом сообщает Днепровский городской совет.

Правоохранители проверили 295 объектов. Каких-либо взрывных и опасных для жизни или здоровья устройств, взрывчатых веществ не обнаружено.

Информация о заминировании не подтвердилась.

Но, если вы заметили подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его, а звоните в полицию или Службу спасения.

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