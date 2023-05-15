У Дніпрі знову “замінували” військкомати, аеропорт, вокзали та ТЦ: правоохоронці обстежили 295 об’єктів

Знову...

У неділю, 14 травня, до call-центру СБУ надійшло повідомлення про замінування лікарень, будівлі СБУ, районних судів, шкіл, дитячих садків, торгових центрів, адміністрації, військкоматів, відділів поліції, аеропорту, вокзалів, готелів та станцій метро.

Про це повідомляє Дніпровська міська рада.

Правоохоронці обстежили 295 об’єктів. Будь-яких вибухових та небезпечних для життя чи здоров’я пристроїв, вибухових речовин не виявлено.

Інформація про замінування не підтвердилася.

Але, якщо ви помітили підозрілий предмет, у жодному разі не чіпайте його, а телефонуйте у поліцію чи Службу порятунку.

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