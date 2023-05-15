Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі знову “замінували” військкомати, аеропорт, вокзали та ТЦ: правоохоронці обстежили 295 об’єктів

У Дніпрі знову “замінували” військкомати, аеропорт, вокзали та ТЦ: правоохоронці обстежили 295 об’єктів

Сьогодні 11:38
просмотров

Знову...

Новости Днепра про У Дніпрі знову

У неділю, 14 травня, до call-центру СБУ надійшло повідомлення про замінування лікарень, будівлі СБУ, районних судів, шкіл, дитячих садків, торгових центрів, адміністрації, військкоматів, відділів поліції, аеропорту, вокзалів, готелів та станцій метро.

Про це повідомляє Дніпровська міська рада.

Правоохоронці обстежили 295 об’єктів. Будь-яких вибухових та небезпечних для життя чи здоров’я пристроїв, вибухових речовин не виявлено.

Інформація про замінування не підтвердилася.

Але, якщо ви помітили підозрілий предмет, у жодному разі не чіпайте його, а телефонуйте у поліцію чи Службу порятунку. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі знову Українська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі низка популярних трамваїв на два дні змінить графік руху
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:49
    У Дніпрі низка популярних трамваїв на два дні змінить графік руху

    Декілька трамваїв поїдуть в ДЕПО раніше.

    Стравохід забитий камінням та піском: у Дніпрі допомоги потребує виснажений лабрадор Бім
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:19
    Стравохід забитий камінням та піском: у Дніпрі допомоги потребує виснажений лабрадор Бім

    У Дніпрі потребує допомоги песик Бім, якого знайшли посеред вулиці.

    Відразу дві аварії: на Новому мосту збирається величезний затор
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:57
    Відразу дві аварії: на Новому мосту збирається величезний затор

    Ранок починається не з кави.

    Як у Дніпрі працює громадський транспорт 15 травня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    Як у Дніпрі працює громадський транспорт 15 травня

    Сьогодні, 15 травня у Дніпрі трамваї та тролейбуси курсуватимуть у…

    Наверх