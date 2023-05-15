В Днепре «заминировали» около 300 объектов: где искали взрывчатку

Вчера в call-центр СБУ снова сообщили о минировании больниц, здания СБУ, районных судов, школ, детских садов, торговых центров, помещения администрации, территориальных центров комплектования, отделений полиции, аэропорта, вокзалов, гостиниц и станций метро в Днепре.
Специалисты обследовали 295 объектов. Какие-либо взрывоопасные устройства или вещества найдены не были.
Информация о минировании не подтвердилась.
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