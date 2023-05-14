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Заряжайте все: кому в Днепре и области 15-19 мая выключат свет (все адреса)

Сегодня 20:30
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В Днепре и области снова запланировано отключение света.

Новости Днепра про Заряжайте все: кому в Днепре и области 15-19 мая выключат свет (все адреса)

На следующей неделе в Днепре и области снова запланированы отключения света. Причина – ремонтные работы. О том, кому с 15 по 19 мая могут выключать электричество, рассказали в «ЦЭК».

Днепр

15 МАЯ с 08:00 до 17:00 по адресу:

ул. Василия Слипака: 11, 13, 15, 18, 20, 22, 24, 66;
ул. Матросская: 1-17, 19-37 (нечетные);
ул. Панельная: 1, 1А, 2, 4-10, 10А, 11А, 13-36, 36А;
ул. Академика Янгеля: 22;
ул. Строителей: 23;
ул. Энергетическая: 14А.

16 МАЯ с 08:00 до 17:00:

ул. 152-й Дивизии: 1, 3, 3А, 5;
ул. Василия Слипака: 23, 25, 32, 34, 44, 46, 48;
ул. Донская: 1, 5А;
ул. Ивана Франко: 1, 3, 4-13, 13А, 14-20, 20А, 21-31 (нечетные), 22, 24, 31А, 33, 37, 39;
ул. Кыргызская: 1, 3, 5, 5А, 10;
ул. Победы: 200-216 (парные);
просп. Богдана Хмельницкого: 93, 95, 97, 99, 103, 107;

17 МАЯ с 08:00 до 17:00:

ул. Василия Слипака: 17, 19, 21;
ул. Грушева: 1, 1А, 2-11, 11А, 12, 14, 16;
ул. Матросская: 18-26 (парные);
ул. Молодежная: 2-8, 10;
ул. Ржевская: 2-10 (парные);
пров. Матросский: 1-6, 8-14 (парные), 17, 19, 23, 25;
ул. Василия Слипака: 26, 28, 30;
ул. Автостроя: 1-3, 5, 6, 6К, 7-9, 11-21 (нечетные);
ул. Академика Янгеля: 42, 61-81 (нечетные);
ул. Донская: 7;
ул. Краснопольская: 1, 1А, 1Б, 2, 3, 3А, 3Б, 3В, 5, 5А, 5Б, 6, 7, 7А, 8, 11, 11А, 13А;
ул. Софиевская: 4, 5, 5А, 6-16 (парные);
просп. Богдана Хмельницкого: 72-108 (парни), 108А, 110К, 112, 114, 116.

18 МАЯ с 08:00 до 17:00

ул. Арихтектора Заболотного: 1-19, 19А, 20-24, 26;
ул. Василия Слипака: 1, 1А, 2, 2А, 3-10, 12-18 (парни);
ул. Корейский: 2, 2А, 4, 6, 8, 8А, 10, 10А, 12;
ул. Осипа Бодянского: 1-7, 7А, 8-11, 11А, 12-18, 20, 24;
просп. Богдана Хмельницкого: 53, 55, 59.

Павлоград

Запланированы ремонтные работы с 08:00 до 17:00 на 15 МАЯ по адресу:

ул. Татьяны Федоровой: 1-9 (нечетные)

16 МАЯ с 08:30 до 17:00:

пгт. Гвардейское, ул. Гагарина: 6-12;
ул. Осенняя: 1-12, 14, 15, 17, 19.

18 МАЯ с 08:30 до 17:00:

ул. Соборная: 105А;
пгт. Гвардейское, ул. Гагарина: 2, 4;
ул. Десантная: 10;
ул. Зенитная: 2, 4;
ул. Курсантская: 10, 11, 12;
ул. Юбилейная: 3, 4;

19 МАЯ с 08:00 до 17:00:

пгт. Черкасское, ул. Лесная: 1А, 3, 3А, 15.

Криворожский район

15 МАЯ с 08:00 до 17:00:

с. Радушное, ул. Газовики: 1-7, 9-20;
с. Карповка, ул. Центральная: 245.

С 09:00 до 17:00 с. Лозоватка, ул. Богун: 1А, 1Б.

16 МАЯ с 08:00 до 17:00

с. Радушное, ул. 40 лет Победы: 1, 1А, 1Б, 2-10, 17, 29;
ул. Садовая: 44А, 45-49.

18 МАЯ с 09:00 до 17:00 с. Лозоватка, ул. Богун: 10,11,13,14,48,5,6,7,8

19 МАЯ с 09:00 до 16:00:

ул. Левицкого: 58, 60, 64, 66, 68, 70;
ул. Мирослава Андрущука: 1-17, 20-23;
ул. Олега Рычкова: 1-12, 14, 17, 18, 21, 24;
ул. Сергея Заики: 1, 3, 5-9, 11;
ул. Федора Дацка: 1-11 (нечетные), 15;
ул. Юрия Кожанова: 1-5, 7-11, 12, 14.

Желтые воды

15 МАЯ с 08:00 до 12:00:

ул. Потапова: 63-79 (нечетные), 83-91 (нечетные), 91А, 93-99 (нечетные).

С 13:00 до 17:00:

ул. Ярослава Мудрого.

16 МАЯ с 08:00 до 15:00:

ул. Мичурина: 2, 4, 5, 7-19 (нечетные);
ул. Тимирязева: 1-19 (нечетные), 2-18 (четные)

С 08:00 до 17:00

бульвар Свободы: 34, 36, 38;
ул. 8 Марта: 7, 9, 11, 13;
ул. Ватутина: 13, 15, 19, 21;
ул. Хмельницкого: 10, 12, 14, 18, 20.
с. Мирное.

17 МАЯ с 08:00 до 17:00:

ул. Партизанская: 27, 29, 31, 32А, 33-44, 46-61, 63, 67-79 (нечетные), 83-99 (нечетные), 103-111 (нечетные).

18 МАЯ с 08:00 до 12:00:

ул. Хмельницкого: 22.

С 13:00 до 16:00:

ул. Хмельницкого: 22 (п.4,5,6).

19 МАЯ с 08:00 до 17:00:

ул. Кропоткина: 15;
ул. Промышленное: 4.

С 10:00 до 15:00:

с. Пятихатки, ул. Лидии Гречко: 38.

Вольногорск

15-18 МАЯ с 09:00 до 16:30:

ул. Энтузиастов: 12;
ул. Молодежная: 16;
ул. Юрия Устенко: 6.

19 МАЯ с 09:00 до 16:30:

ул. Центральная: 20, 22, 24.

Напомним, ранее мы рассказывали, правдивы ли слухи о том, что с середины мая вернутся веерные отключения света и сколько мы будем платить за электроэнергию с июня.

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Новости Днепра про Заряжайте все: кому в Днепре и области 15-19 мая выключат свет (все адреса)Українська Новости Днепра про Заряжайте все: кому в Днепре и области 15-19 мая выключат свет (все адреса)Русский

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