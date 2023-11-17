Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре снова прогнозируют ураганы: когда ветер будет сносить с ног

Сегодня 18:40
просмотров

В Днепре объявили штормовое предупреждение.

Новости Днепра про В Днепре снова прогнозируют ураганы: когда ветер будет сносить с ног

Как сообщили в ГСЧС, в субботу 18 ноября, в Днепре ухудшатся погодные условия.

Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии объявил предупреждение об опасном метеорологическом явлении, говорится на сайте учреждения. Порывы ветра могут составлять до 20 м/с.

В связи с ним объявлен первый желтый уровень опасности. Плохая погода сохранится до конца суток.

Напомним, ранее Днепр уже страдал от урагана. Недавно из-за штормового ветра в городе повалило сотни деревьев, снесло десятки билбордов, а на Победе на дорогу упал электростолб. Тогда опора рухнула прямо перед водителем, который двигался в сторону улицы Космической. К счастью, никто не пострадал. Коммунальщики быстро устранили последствия и движение возобновилось.

Заметим, что в Днепропетровской области скоро будет снежить. Намести может до 15 см. Подробнее мы рассказывали ТУТ.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре снова прогнозируют ураганы: когда ветер будет сносить с ногУкраїнська Новости Днепра про В Днепре снова прогнозируют ураганы: когда ветер будет сносить с ногРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре продают хурму по 15 грн за кг, но есть нюанс
Новости Днепра
Сегодня 18:05
В Днепре продают хурму по 15 грн за кг, но есть нюанс

За такие деньги предлагают товар с неприятным "сюрпризом".

Сколько стоит «переобуть» авто в Днепре осенью 2023 года
Новости Днепра
Сегодня 17:55
Сколько стоит «переобуть» авто в Днепре осенью 2023 года

В ближайшие дни в Днепре синоптики прогнозируют снижение температуры, возможен…

Сохраняется угроза жизни: в больнице Днепра рассказали, в каком состоянии мальчик, который упал на козырек подъезда
Новости Днепра
Сегодня 17:20
Сохраняется угроза жизни: в больнице Днепра рассказали, в каком состоянии мальчик, который упал на козырек подъезда

Вчера, 16 ноября, в центре Днепра произошел ужасный случай – на…

Возле школ Днепра установили средства успокоения
Новости Днепра
Сегодня 16:55
Возле школ Днепра установили средства успокоения

Возле днепровских школ появились новые средства успокоения.

Последние новости

В Днепре продают хурму по 15 грн за кг, но есть нюанс
В Днепре продают хурму по 15 грн за кг, но есть нюанс

За такие деньги предлагают товар с неприятным "сюрпризом".

Сегодня 18:05
6
просмотров
Сколько стоит «переобуть» авто в Днепре осенью 2023 года
Сколько стоит «переобуть» авто в Днепре осенью 2023 года

В ближайшие дни в Днепре синоптики прогнозируют снижение температуры, возможен снег и гололед. Поэтому для владельцев автотранспорта сейчас главное – сменить летние шины на зимние (кто еще этого не успел сделать).

Сегодня 17:55
4
просмотров
На Днепропетровщине у учебного заведения незаконно отобрали десятки гектаров земли
На Днепропетровщине у учебного заведения незаконно отобрали десятки гектаров земли

У техникума из Каменского отобрали более 40 гектаров земли.

Сегодня 17:43
3
просмотров
Сохраняется угроза жизни: в больнице Днепра рассказали, в каком состоянии мальчик, который упал на козырек подъезда
Сохраняется угроза жизни: в больнице Днепра рассказали, в каком состоянии мальчик, который упал на козырек подъезда

Вчера, 16 ноября, в центре Днепра произошел ужасный случай – на улице Менахем-Мендл Шнеерсона женщина с ребенком упали на козырек подъезда жилого дома.

Сегодня 17:20
6
просмотров
Возле школ Днепра установили средства успокоения
Возле школ Днепра установили средства успокоения

Возле днепровских школ появились новые средства успокоения.

Сегодня 16:55
5
просмотров
Поезд из Днепра стал самым популярным среди студентов: рейтинг от УЗ
Поезд из Днепра стал самым популярным среди студентов: рейтинг от УЗ

УЗ назвала самые популярные поезда среди студентов.

Сегодня 16:19
3
просмотров
В Днепре судили мужчину, который распространял детскую порнографию: что решил суд
В Днепре судили мужчину, который распространял детскую порнографию: что решил суд

Мужчина свою вину не признал.

Сегодня 16:05
4
просмотров
Если случайно оплатил электрику по чужому счету в терминале: как вернуть деньги
Если случайно оплатил электрику по чужому счету в терминале: как вернуть деньги

При оплате электроэнергии через кассу, терминалы самообслуживания и т.п. легко ошибиться при наборе цифр лицевого счета и тогда деньги могут «уйти» на чужой счет. Ситуация довольно неприятная, но исправить ее можно

Сегодня 15:27
4
просмотров
В Днепре неизвестные порезали колеса на автомобиле волонтеров: комментарий полиции
В Днепре неизвестные порезали колеса на автомобиле волонтеров: комментарий полиции

Сегодня ночью, 17 ноября, в Днепре произошел вопиющий случай.

Сегодня 15:17
5
просмотров
В Днепре может появиться еще одна улица, названная в честь Вячеслава Черновола
В Днепре может появиться еще одна улица, названная в честь Вячеслава Черновола

В Днепре предлагают одну из улиц назвать в честь Вячеслава Черновола.

Сегодня 14:56
2
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх