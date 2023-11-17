В Днепре снова прогнозируют ураганы: когда ветер будет сносить с ног

Как сообщили в ГСЧС, в субботу 18 ноября, в Днепре ухудшатся погодные условия.
Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии объявил предупреждение об опасном метеорологическом явлении, говорится на сайте учреждения. Порывы ветра могут составлять до 20 м/с.
В связи с ним объявлен первый желтый уровень опасности. Плохая погода сохранится до конца суток.
Напомним, ранее Днепр уже страдал от урагана. Недавно из-за штормового ветра в городе повалило сотни деревьев, снесло десятки билбордов, а на Победе на дорогу упал электростолб. Тогда опора рухнула прямо перед водителем, который двигался в сторону улицы Космической. К счастью, никто не пострадал. Коммунальщики быстро устранили последствия и движение возобновилось.
Заметим, что в Днепропетровской области скоро будет снежить. Намести может до 15 см. Подробнее мы рассказывали ТУТ.
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