В Днепре неизвестные порезали колеса на автомобиле волонтеров: комментарий полиции

Сегодня ночью, 17 ноября, в Днепре произошел вопиющий случай.

В Фестивальном переулке во дворе одного из домов неизвестные порезали колеса на автомобиле волонтеров.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Отмечается, что на этом автомобиле волонтеры очень часто ездили на передовые позиции наших защитников, чтобы доставить им помощь.

Мы обратились за комментарием по поводу этого события в полицию.

Журналисту dnepr.info сообщили, что указанный факт зафиксирован. Правоохранители разыскивают причастных к происшествию лиц.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре разбили дверь троллейбуса №1.

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