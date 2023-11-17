В Днепре может появиться еще одна улица, названная в честь Вячеслава Черновола

Об этом сообщает общественный деятель и директор Украинского центра историко-культурных стратегий Сергей Волынец, выступивший с таким предложением в горсовет.
Эту инициативу также поддержали:
Как отметил Сергей Волынец, в 2000-х годах в Днепре наименовали в честь Черновола небольшой бульвар.
Кроме того, он не отражает место и значение фигуры Вячеслава Максимовича в истории нашего государства, — говорится в сообщении.
Бульвар Черновола находится в районе улицы Юрия Савченко.
Несмотря на то, что Черновол не очень связан с Днепром, но он выдающийся украинский государственный, политический и общественный деятель. Вячеслав Максимович внес весомый вклад в развитие украинской государственности, будучи многолетним политическим заключенным советского режима и лидером украинского правозащитного и диссидентского движения.
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