В Днепре может появиться еще одна улица, названная в честь Вячеслава Черновола

В Днепре предлагают одну из улиц назвать в честь Вячеслава Черновола.

Об этом сообщает общественный деятель и директор Украинского центра историко-культурных стратегий Сергей Волынец, выступивший с таким предложением в горсовет.

Эту инициативу также поддержали:

Украинский центр историко-культурных стратегий;

Благотворительный фонд «Содействие 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде»;

Днепровское Общество политических заключенных и репрессированных;

Днепропетровская областная организация Всеукраинского объединения ветеранов;

Институт общественных инициатив «Консенсус»;

Как отметил Сергей Волынец, в 2000-х годах в Днепре наименовали в честь Черновола небольшой бульвар.

Кроме того, он не отражает место и значение фигуры Вячеслава Максимовича в истории нашего государства, — говорится в сообщении.

Бульвар Черновола находится в районе улицы Юрия Савченко.

Несмотря на то, что Черновол не очень связан с Днепром, но он выдающийся украинский государственный, политический и общественный деятель. Вячеслав Максимович внес весомый вклад в развитие украинской государственности, будучи многолетним политическим заключенным советского режима и лидером украинского правозащитного и диссидентского движения.

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