У Дніпрі може з’явитися ще одна вулиця названа на честь В’ячеслава Чорновола

В Дніпрі пропонують одну з вулиць назвати на честь В'ячеслава Чорновола.

Про це повідомляє громадський діяч та директор Українського центру історико-культурних стратегій Сергій Волинець, який виступив з такою пропозицією до міськради.

Цю ініціативу також підтримали:

Український центр історико-культурних стратегій;

Благодійний фонд “Сприяння 25-й окремій повітряно-десантній Січеславській бригаді”;

Дніпровське Товариство політичних в’язнів та репресованих;

Дніпропетровська обласна організація Всеукраїнського об’єднання ветеранів;

Інститут суспільних ініціатив “Консенсус”;

Як зазначив Сергій Волинець, у 2000-х роках у Дніпрі найменували на честь Чорновола невеликий бульвар.

Поза тим, він не відображає місце та значення постаті В’ячеслава Максимовича в історії нашої держави, – йдеться у дописі.

Бульвар Чорновола розташований у районі вулиці Юрія Савченка.

Попри те, що Чорновіл не дуже пов’язаний із Дніпром, але видатний український державний, політичний і громадський діяч. Який зробив вагоми внесок у розвиток української державності, бувши багаторічним політичним в’язнем радянського режиму та лідером українського правозахисного і дисидентського руху.

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