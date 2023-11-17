У Дніпрі може з’явитися ще одна вулиця названа на честь В’ячеслава Чорновола

Про це повідомляє громадський діяч та директор Українського центру історико-культурних стратегій Сергій Волинець, який виступив з такою пропозицією до міськради.
Цю ініціативу також підтримали:
Як зазначив Сергій Волинець, у 2000-х роках у Дніпрі найменували на честь Чорновола невеликий бульвар.
Поза тим, він не відображає місце та значення постаті В’ячеслава Максимовича в історії нашої держави, – йдеться у дописі.
Бульвар Чорновола розташований у районі вулиці Юрія Савченка.
Попри те, що Чорновіл не дуже пов’язаний із Дніпром, але видатний український державний, політичний і громадський діяч. Який зробив вагоми внесок у розвиток української державності, бувши багаторічним політичним в’язнем радянського режиму та лідером українського правозахисного і дисидентського руху.
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