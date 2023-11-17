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  • У Дніпрі може з’явитися ще одна вулиця названа на честь В’ячеслава Чорновола

У Дніпрі може з’явитися ще одна вулиця названа на честь В’ячеслава Чорновола

Сьогодні 14:56
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В Дніпрі пропонують одну з вулиць назвати на честь В'ячеслава Чорновола.

Новости Днепра про У Дніпрі може з'явитися ще одна вулиця названа на честь В'ячеслава Чорновола

Про це повідомляє громадський діяч та директор Українського центру історико-культурних стратегій Сергій Волинець, який виступив з такою пропозицією до міськради.

Цю ініціативу також підтримали:

  • Український центр історико-культурних стратегій;
  • Благодійний фонд “Сприяння 25-й окремій повітряно-десантній Січеславській бригаді”;
  • Дніпровське Товариство політичних в’язнів та репресованих;
  • Дніпропетровська обласна організація Всеукраїнського об’єднання ветеранів;
  • Інститут суспільних ініціатив “Консенсус”;

Як зазначив Сергій Волинець, у 2000-х роках у Дніпрі найменували на честь Чорновола невеликий бульвар.

Поза тим, він не відображає місце та значення постаті В’ячеслава Максимовича в історії нашої держави, – йдеться у дописі.

Бульвар Чорновола розташований у районі вулиці Юрія Савченка. 

Новости Днепра про У Дніпрі може з'явитися ще одна вулиця названа на честь В'ячеслава Чорновола

Попри те, що Чорновіл не дуже пов’язаний із Дніпром, але видатний український державний, політичний і громадський діяч. Який зробив вагоми внесок у розвиток української державності, бувши багаторічним політичним в’язнем радянського режиму та лідером українського правозахисного і дисидентського руху.

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