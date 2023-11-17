Сохраняется угроза жизни: в больнице Днепра рассказали, в каком состоянии мальчик, который упал на козырек подъезда

Вчера, 16 ноября, в центре Днепра произошел ужасный случай – на улице Менахем-Мендл Шнеерсона женщина с ребенком упали на козырек подъезда жилого дома.

К сожалению, женщина погибла. Мальчика госпитализировали в больницу.

Сегодня медики рассказали, в каком состоянии пострадавший.

По словам врача Сергея, состояние мальчика критическое, сохраняется угроза жизни.

Ребенок поступил вчера, 16 ноября. У него черепно-мозговая травма, ушибы грудной клетки и органов брюшной полости, множественные переломы костей. Сейчас состояние критическое, сохраняется угроза жизни. До тех пор, пока мы не стабилизируем пациента, говорить о любых прогнозах рано, — сказал врач.

Для стабилизации состояния нужно 5-7 дней. Вероятно, после этого мальчика переведут в хирургическое отделение.

В полиции открыли два уголовных производства: по факту самоубийства и покушения на убийство. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Источник: “Суспільне”.

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