Перший сніг: коли на Дніпропетровщині замете на 10-15 см

Сьогодні, 17 листопада, на Волині вже випав перший сніг.
Зимові фото та відео опублікували місцеві мешканці у мережі.
Але скоро опади прийдуть і на Дніпропетровщину. За прогнозом синоптиків, вже 20 листопада в нашій області сніг може встелити землю на 10-15 см. Крім того, на дорогах можлива ожеледиця.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
20 листопада у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській і Запорізькій областях сніг може встелити землю на 10-15 см, – йдеться у повідомленні.
Вдягайтеся тепліше і переконайтеся, що ваші авто також підготовлені до ускладнення погодних умов!
Нагадаємо, раніше ми писали, що стало відомо, коли у Дніпрі почнуться зимові канікули.
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Це вже вдруге за цей тиждень.
Зазначається, що затриманий вже мав судимість.
Усі обставини встановлюють.