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Перший сніг: коли на Дніпропетровщині замете на 10-15 см

Сьогодні 10:54
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Зима вже близько - готуйте теплі речі!

Новости Днепра про Перший сніг: коли на Дніпропетровщині замете на 10-15 см

Сьогодні, 17 листопада, на Волині вже випав перший сніг.

Зимові фото та відео опублікували місцеві мешканці у мережі.

Новости Днепра про Перший сніг: коли на Дніпропетровщині замете на 10-15 см

Але скоро опади прийдуть і на Дніпропетровщину. За прогнозом синоптиків, вже 20 листопада в нашій області сніг може встелити землю на 10-15 см. Крім того, на дорогах можлива ожеледиця.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

20 листопада у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській і Запорізькій областях сніг може встелити землю на 10-15 см, – йдеться у повідомленні.

Вдягайтеся тепліше і переконайтеся, що ваші авто також підготовлені до ускладнення погодних умов!

Нагадаємо, раніше ми писали, що стало відомо, коли у Дніпрі почнуться зимові канікули. 

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Новости Днепра про Перший сніг: коли на Дніпропетровщині замете на 10-15 смУкраїнська

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