У Дніпрі знову прогнозують буревії: коли вітер зноситиме з ніг

У Дніпрі оголосили штормове попередження.

Як повідомили в ДСНС, у суботу 18 листопада, у Дніпрі погіршаться погодні умови.

Дніпропетровський регіональним центром з гідрометеорології оголосив попередження про небезпечне метеорологічне явище, йдеться на сайті установи. Пориви вітру можуть складати до 20 м/с.

У зв’язку з ним оголошено перший жовтий рівень небезпечності. Погана погода збережеться до кінця доби.

Нагадаємо, раніше Дніпро вже страждало від буревіїв. Нещодавно через штормовий вітер у місті повалило сотні дерев, знесло десятки білбордів, а на Перемозі на дорогу упав електростовп. Тоді опора звалилася прямо перед водієм, який рухався в бік вулиці Космічної. На щастя, ніхто не постраждав. Комунальники швидко усунули наслідки і рух відновився.

Зауважимо, що у Дніпропетровській області скоро сніжитиме. Намести може до 15 см. Детальніше ми розповідали ТУТ.

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