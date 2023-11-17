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У Дніпрі знову прогнозують буревії: коли вітер зноситиме з ніг

Сьогодні 18:40
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У Дніпрі оголосили штормове попередження.

Новости Днепра про У Дніпрі знову прогнозують буревії: коли вітер зноситиме з ніг

Як повідомили в ДСНС, у суботу 18 листопада, у Дніпрі погіршаться погодні умови. 

Дніпропетровський регіональним центром з гідрометеорології оголосив попередження про небезпечне метеорологічне явище, йдеться на сайті установи. Пориви вітру можуть складати до 20 м/с.

У зв’язку з ним оголошено перший жовтий рівень небезпечності. Погана погода збережеться до кінця доби. 

Нагадаємо, раніше Дніпро вже страждало від буревіїв. Нещодавно через штормовий вітер у місті повалило сотні дерев, знесло десятки білбордів, а на Перемозі на дорогу упав електростовп. Тоді опора звалилася прямо перед водієм, який рухався в бік вулиці Космічної. На щастя, ніхто не постраждав. Комунальники швидко усунули наслідки і рух відновився. 

Зауважимо, що у Дніпропетровській області скоро сніжитиме. Намести може до 15 см. Детальніше ми розповідали ТУТ. 

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Новости Днепра про У Дніпрі знову прогнозують буревії: коли вітер зноситиме з нігУкраїнська

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