В Днепре с поличным поймали мужчину, который ночью ворвался в магазин

В Днепре вора застукали с поличным.

Ночью 19 декабря правоохранители, патрулировавшие Днепр, услышали подозрительный звук разбитого стекла. Инспекторы решили проверить, что происходит на улице Национальной Гвардии, которую они проезжали в тот момент.

Обследовав прилегающую территорию, патрульные увидели, что возле одного из продуктовых магазинов лежит разбитое стекло, а за прилавком стоит неизвестный мужчина. Незнакомец, заметив, что его застукали, пытался скрыться, но его сразу задержали с применением физической силы и наручников.

У прилавка нашли кирпич, которым вероятно разбили дверь магазина, а на руках у задержанного мужчины была кровь.

Подозрения патрульных подтвердились. Мужчиной, который ворвался посреди ночи в продуктовый магазин, оказался 39-летний местный житель. На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу и владельца магазина. Гражданин был доставлен в отделение полиции.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Кривом Роге через 2 недели нашли мужчину, пытавшегося ограбить ПриватБанк. Также оказалось, что на заправках Днепропетровской области продавали бензин-фальсификат.

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