В Днепре с поличным поймали мужчину, который ночью ворвался в магазин

Ночью 19 декабря правоохранители, патрулировавшие Днепр, услышали подозрительный звук разбитого стекла. Инспекторы решили проверить, что происходит на улице Национальной Гвардии, которую они проезжали в тот момент.
Обследовав прилегающую территорию, патрульные увидели, что возле одного из продуктовых магазинов лежит разбитое стекло, а за прилавком стоит неизвестный мужчина. Незнакомец, заметив, что его застукали, пытался скрыться, но его сразу задержали с применением физической силы и наручников.
У прилавка нашли кирпич, которым вероятно разбили дверь магазина, а на руках у задержанного мужчины была кровь.
Подозрения патрульных подтвердились. Мужчиной, который ворвался посреди ночи в продуктовый магазин, оказался 39-летний местный житель. На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу и владельца магазина. Гражданин был доставлен в отделение полиции.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Кривом Роге через 2 недели нашли мужчину, пытавшегося ограбить ПриватБанк. Также оказалось, что на заправках Днепропетровской области продавали бензин-фальсификат.
Читайте также:
Автор:
Приближается Новый год и часть жителей Днепра будет встречать его…
В Днепре с 20 декабря будет курсировать пригородный поезд Dnipro…
"Минеры" снова активизировались.
Подготовьтесь!
Приближается Новый год и часть жителей Днепра будет встречать его не в кругу семьи, а с друзьями или в большой компании. Сэкономить на заказе столика в ресторане или отгородиться от других шумных компаний можно сняв квартиру на новогоднюю ночь.
В Кривом Роге задержали мужчину, подозреваемого в ограблении банка.
В Днепре с 20 декабря будет курсировать пригородный поезд Dnipro City Express.
"Минеры" снова активизировались.
Нужна ваша помощь!
Пострадавшая в реанимации.
Подготовьтесь!
Сегодня днепрян ждет хорошая погода!
В Днепре появилась петиция, в которой просят переименовать одну из улиц в честь погибшего во время российско-украинской войны военного Олега Анисимова.
В сети разгорелся скандал вокруг "Корпоратива", который устраивает одиозная блогерша из Днепра Анна Алхим.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!