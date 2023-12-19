У Дніпрі на гарячому піймали чоловіка, який вночі вдерся в крамницю

У Дніпрі крадія застукали на гарячому.

Вночі 19 грудня правоохоронці, які патрулювали Дніпро, почули підозрілий звук розбитого скла. Інспектори вирішили перевірити, що коїться на вулиці Національної Гвардії, яку вони проїжджали у той момент.

Обстеживши прилеглу територію, патрульні побачили, що біля однієї з продуктових крамниць лежить розбите скло, а за прилавком стоїть невідомий чоловік. Незнайомець, помітивши, що його застукали, намагався втекти, але його одразу затримали із застосуванням фізичної сили та кайданок.

Біля прилавка знайшли цеглину, якою ймовірно розбили двері магазину, а на руках у затриманого чоловіка була кров.

Підозри патрульних підтвердилися. Чоловіком, який вдерся посеред ночі до продуктової крамниці виявився 39-річний місцевий мешканець. На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу та власника магазину. Громадянина доставили до відділку поліції.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Кривому Розі через 2 тижні знайшли чоловіка, який намагався пограбувати ПриватБанк. Також виявилося, що на заправках у Дніпропетровській області продавали бензин-фальсифікат.

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