В Днепре пьяный мужчина посреди ночи хулиганил в больнице

В больнице Днепра хулиганил пьяный мужчина.

В полночь субботы 14 января, в одной из больниц Днепра буйствовал один из посетителей медучреждения.

Врачи позвонили в полицию, поскольку не могли самостоятельно справиться с мужчиной, который нарушал общественный порядок. Дебошир был пьян и разносил приемное отделение медучреждения.

Когда на место приехали правоохранители, мужчина не успокоился. Полицейские охраны попытались утихомирить хулигана, однако он и не думал пресекать правонарушения, ведя себя дерзко. Для установления личности и оформления админматериалов фигурант был доставлен в местный отдел полиции с целью дальнейшего выяснения обстоятельств.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Каменском мужчина бросил гранату в окно многоэтажки. Кроме этого, в Днепре в троллейбусе загорелся огонь.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: