В Днепре пьяный мужчина посреди ночи хулиганил в больнице

В полночь субботы 14 января, в одной из больниц Днепра буйствовал один из посетителей медучреждения.
Врачи позвонили в полицию, поскольку не могли самостоятельно справиться с мужчиной, который нарушал общественный порядок. Дебошир был пьян и разносил приемное отделение медучреждения.
Когда на место приехали правоохранители, мужчина не успокоился. Полицейские охраны попытались утихомирить хулигана, однако он и не думал пресекать правонарушения, ведя себя дерзко. Для установления личности и оформления админматериалов фигурант был доставлен в местный отдел полиции с целью дальнейшего выяснения обстоятельств.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Каменском мужчина бросил гранату в окно многоэтажки. Кроме этого, в Днепре в троллейбусе загорелся огонь.
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