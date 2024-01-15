У Дніпрі у тролейбусі спалахнув вогонь (ВІДЕО)

Сьогодні, 15 січня, у Дніпрі на Слобожанському проспекті загорівся тролейбус.
Відео опублікували місцеві Telegram-канали.
На кадрах видно, що з тролейбуса валить дим, а всередині біля передніх дверей горить вогонь. Водій намагається його погасити.
Що стало причиною займання – поки невідомо. Також немає інформації про затримку громадського транспорту у зв’язку з інцидентом.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на виїзді із Дніпра зіткнулись BMW та Renault: є загиблий.
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