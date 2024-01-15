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У Кам’янському чоловік кинув гранату у вікно багатоповерхівки

Сьогодні 13:11
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На щастя, ніхто не постраждав!
Новости Днепра про У Кам'янському чоловік кинув гранату у вікно багатоповерхівки

Фото умовне.

У неділю ввечері, 14 січня, у Кам’янському стався жахливий інцидент: невідомий чоловік розбив вікно на першому поверсі багатоповерхівки та кинув у квартиру гранату М67. Вона вибухнула.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

На щастя, люди не постраждали. Але у квартирі через вибух є пошкодження.

Зазначимо, наразі невідомо, чи затримали правоохоронці чоловіка, який це зробив.

Довідково: М67 — американська ручна граната. Основним чинником її ураження є вибухова хвиля, яка знищує все в радіусі 15 м. Осколки мають забійну силу на відстані до 25 м.

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Новости Днепра про У Кам'янському чоловік кинув гранату у вікно багатоповерхівкиУкраїнська

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