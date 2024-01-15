Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі п’яний чоловік посеред ночі хуліганив у лікарні

Сьогодні 14:35
просмотров

У лікарні Дніпра хуліганив п'яний чоловік.

Новости Днепра про У Дніпрі п'яний чоловік посеред ночі хуліганив у лікарні

Опівночі суботи 14 січня, в одній із лікарень Дніпра буянив один із відвідувачів медзакладу. 

Лікарі зателефонували до поліції, позаяк не могли самостійно впоратися з чоловіком, який порушував громадський порядок. Дебошир був п’яним та розносив прийомне відділення медзакладу. 

 
Коли на місце приїхали правоохоронці, чоловік не заспокоївся. Поліціянти охорони спробували втихомирити хулігана, проте він і не думав припиняти правопорушення, поводячись зухвало. Для встановлення особи та оформлення адмінматеріалів фігуранта доставили до місцевого відділ поліції з метою подальшого з’ясування обставин.
 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Кам’янському чоловік кинув гранату у вікно багатоповерхівки. Крім цього, у Дніпрі у тролейбусі спалахнув вогонь. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі п'яний чоловік посеред ночі хуліганив у лікарніУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Як жителям Дніпра швидко передати покази лічильника за газ: без реєстрації або за допомогою чат-боту
Новини Дніпра
Сьогодні 14:26
Як жителям Дніпра швидко передати покази лічильника за газ: без реєстрації або за допомогою чат-боту

Для зручності передачі показань лічильника, оплати рахунків та контролю споживання…

У Дніпрі на Парусі собака провалилася під кригу
Новини Дніпра
Сьогодні 13:59
У Дніпрі на Парусі собака провалилася під кригу

На Парусі намагалися врятувати собаку, яка провалилася під кригу.

У Дніпрі у тролейбусі спалахнув вогонь (ВІДЕО)
Новини Дніпра
Сьогодні 13:56
У Дніпрі у тролейбусі спалахнув вогонь (ВІДЕО)

Що саме стало причиною займання - поки невідомо.

У Дніпрі хочуть створити групи розшуку та оповіщення за домашніми адресами військовозобов’язаних
Новини Дніпра
Сьогодні 13:07
У Дніпрі хочуть створити групи розшуку та оповіщення за домашніми адресами військовозобов’язаних

У Дніпрі створять дільниці для сповіщення військовозобов'язаних.

Наверх