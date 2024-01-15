У Дніпрі п’яний чоловік посеред ночі хуліганив у лікарні

Опівночі суботи 14 січня, в одній із лікарень Дніпра буянив один із відвідувачів медзакладу.
Лікарі зателефонували до поліції, позаяк не могли самостійно впоратися з чоловіком, який порушував громадський порядок. Дебошир був п’яним та розносив прийомне відділення медзакладу.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Кам’янському чоловік кинув гранату у вікно багатоповерхівки. Крім цього, у Дніпрі у тролейбусі спалахнув вогонь.
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