В Днепре появилось 555 новых улиц

В Днепре продолжают активно дерусифицировать и деколонизировать наименование улиц, проспектов и переулков. Мы неоднократно сообщали об очередных переименованиях. В городе уже целых 555 новых топонимов.
Об этом сообщили на Facebook-странице Музея истории Днепра.
Как рассказали музейщики, в связи с тем, что в Днепре появилось более полутысячи новых топонимов, историки планируют подготовить новый проект, затрагивающий важные вопросы о переименовании улиц нашего города. Называется он «Улицами Днепра».
В рамках проекта музейщики планируют подготовить интерактивную карту города с информацией о новых названиях. Ее опубликуют на сайте музея и в музейном пространстве. Таким образом, днепряне и гости города смогут подробнее узнать о том, как изменялись топонимы и почему улицы называются именно так.
Кроме этого, исследователи хотят выпустить фильм об истории центральных улиц, провести несколько лекций-экскурсий «в поле» и создадут брошюру, где подробнее расскажут о казацком прошлом региона, о котором часто забывают.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Днепре предлагают переименовать проспект Гагарина и улицу Титова.
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