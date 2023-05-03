У Дніпрі вулицю Гладкова можуть перейменувати на честь відомого футболіста: якого саме

У Дніпрі пропонують перейменувати вулицю Гладкова.

У Дніпрі продовжують дерусифіковувати та дерадянізовувати топоніми. Спортивний журналіст Дмитро Москаленко повідомив, що футбольні фанати пропонують перейменувати вулицю Гладкова, що на 12 кварталі, на честь відомого футболіста “Дніпра” та тренера Романа Шнейдермана.

Отже, друзі, сьогодні історичний день для футбольної спільноти Дніпра. Одразу шість потужних організацій нашого міста ініціювали подання про перейменування вулиці Гладкова (район 12 кварталу) на честь легендарного дніпровського футболіста, тренера, арбітра і футбольного діяча Романа Григоровича Шнейдермана! – пише журналіст. Він зауважив, що низка футбольних організацій Дніпра надіслали свої подання до профільного комітету, щоб у міськраді розглянули їхню пропозицію.

Серед них:

– Громадська організація «Асоціація ветеранів футбольного клубу «Дніпро» – Громадська організація Спортивний клуб «Динамо-С» (клуб базується безпосередньо на вулиці Гладкова,9) – Дніпропетровське вище училище фізичної культури – Громадська організація «Дитяча Академія футболу «Дніпро» – Громадська спілка «Асоціація футболу Дніпропетровської області» – Громадська спілка «Дитячо-юнацька футбольна ліга Дніпропетровської області»

Як зауважують ініціатори перейменування, вулиця Гладкова, яка підпадає під деколонізацію, розташована безпосередньо біля стадіону «Дніпропрес» (зараз там базується Дитяча Академія футболу «Дніпро») і адмінбудівлі ДВУФК, де багато років і працював Роман Григорович Шнейдерман – спочатку, як тренер команди «Прес», а потім як наставник у дніпропетровському спортінтернаті (зараз ДВУФК).

Тому було б цілком логічно, якби вона носила ім’я дніпровського футболіста.

Хто такий Роман Шнейдерман?

Роман Шнейдерман – дніпровський футболіст, який грав у ФК “Дніпро” з 1965 – 1977 рік. Був капітаном команди. Переможець чемпіонату СРСР у першій лізі (1971), володар Кубка газети Радянський спорт (1977).

Після закінчення футбольної кар’єри був тренером “Дніпра”, а потім вчив молодих спортсменів. Зокрема, його вихованець – Руслан Ротань, став одним із зірок українського футболу та зараз очолює національну збірну.

З 1995 і до 2010 – голова Федерації футболу міста Дніпропетровська. Помер у 2010 році.

Хто такий Гладков?

Олександр Гладков, на честь якого названа вулиця на 12 кварталі, це російський революціонер, який очолював Севастопольське повстання на кораблі “Очаків” у 1906 році.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі пропонували перейменувати проспект Гагаріна та вулицю Титова.

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