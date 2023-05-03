Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі вулицю Гладкова можуть перейменувати на честь відомого футболіста: якого саме

У Дніпрі вулицю Гладкова можуть перейменувати на честь відомого футболіста: якого саме

Сьогодні 11:22
просмотров

У Дніпрі пропонують перейменувати вулицю Гладкова.

Новости Днепра про У Дніпрі вулицю Гладкова можуть перейменувати на честь відомого футболіста: якого саме

У Дніпрі продовжують дерусифіковувати та дерадянізовувати топоніми. Спортивний журналіст Дмитро Москаленко повідомив, що футбольні фанати пропонують перейменувати вулицю Гладкова, що на 12 кварталі, на честь відомого футболіста “Дніпра” та тренера Романа Шнейдермана. 

Отже, друзі, сьогодні історичний день для футбольної спільноти Дніпра. Одразу шість потужних організацій нашого міста ініціювали подання про перейменування вулиці Гладкова (район 12 кварталу) на честь легендарного дніпровського футболіста, тренера, арбітра і футбольного діяча Романа Григоровича Шнейдермана! – пише журналіст. 
Він зауважив, що низка футбольних організацій Дніпра надіслали свої подання до профільного комітету, щоб у міськраді розглянули їхню пропозицію. 
 
Серед них:
– Громадська організація «Асоціація ветеранів футбольного клубу «Дніпро»
– Громадська організація Спортивний клуб «Динамо-С» (клуб базується безпосередньо на вулиці Гладкова,9)
– Дніпропетровське вище училище фізичної культури
– Громадська організація «Дитяча Академія футболу «Дніпро»
– Громадська спілка «Асоціація футболу Дніпропетровської області»
– Громадська спілка «Дитячо-юнацька футбольна ліга Дніпропетровської області»
 
Як зауважують ініціатори перейменування, вулиця Гладкова, яка підпадає під деколонізацію, розташована безпосередньо біля стадіону «Дніпропрес» (зараз там базується Дитяча Академія футболу «Дніпро») і адмінбудівлі ДВУФК, де багато років і працював Роман Григорович Шнейдерман – спочатку, як тренер команди «Прес», а потім як наставник у дніпропетровському спортінтернаті (зараз ДВУФК).
 
Тому було б цілком логічно, якби вона носила ім’я дніпровського футболіста.
 
Хто такий Роман Шнейдерман?
 
Роман Шнейдерман – дніпровський футболіст, який грав у ФК “Дніпро” з 1965 – 1977 рік. Був капітаном команди. Переможець чемпіонату СРСР у першій лізі (1971), володар Кубка газети Радянський спорт (1977).
 
Після закінчення футбольної кар’єри був тренером “Дніпра”, а потім вчив молодих спортсменів. Зокрема, його вихованець – Руслан Ротань, став одним із зірок українського футболу та зараз очолює національну збірну.
 
З 1995 і до 2010 – голова Федерації футболу міста Дніпропетровська. Помер у 2010 році. 
 

Новости Днепра про У Дніпрі вулицю Гладкова можуть перейменувати на честь відомого футболіста: якого саме

Хто такий Гладков?

Олександр Гладков, на честь якого названа вулиця на 12 кварталі, це російський революціонер, який очолював Севастопольське повстання на кораблі “Очаків” у 1906 році. 

Нагадаємо, раніше у Дніпрі пропонували перейменувати проспект Гагаріна та вулицю Титова. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі вулицю Гладкова можуть перейменувати на честь відомого футболіста: якого самеУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі вулицю Гладкова можуть перейменувати на честь відомого футболіста: якого самеРусский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі молодий чоловік стрибнув з Амурського мосту: що з ним
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:58
    У Дніпрі молодий чоловік стрибнув з Амурського мосту: що з ним

    Інцидент стався учора вдень, 2 травня.

    Поліція Нікопольського району розшукує двох місцевих мешканців
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    Поліція Нікопольського району розшукує двох місцевих мешканців

    У Нікопольському районі безвісти зникли двоє чоловіків - Микола Давидов…

    Як у Дніпрі працює громадський транспорт 3 травня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:00
    Як у Дніпрі працює громадський транспорт 3 травня

    Сьогодні, 3 травня у Дніпрі трамваї та тролейбуси курсуватимуть у…

    У Дніпрі “замінували” майже 200 будівель: подробиці
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:30
    У Дніпрі “замінували” майже 200 будівель: подробиці

    У вівторок, 2 травня, у Дніпрі фахівці перевіряли 2 повідомлення…

    Наверх