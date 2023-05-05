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В Днепре пес застрял головой в заборе

Сегодня 16:34
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В Днепре спасатели помогли четвероногому.

Новости Днепра про В Днепре пес застрял головой в заборе

В пятницу, 5 мая, спасатели освобождали двух собачек, попавших в беду.

В 12:28 спасателям позвонили местные жители и сообщили, что на улице Таромской собака застряла головой в заборе.

Приехав на вызов, чрезвычайники увидели, что пес застрял головой в заборе. Скорее всего, любознательное животное хотело посмотреть, что происходит на дороге, поэтому продвинуло морду в щель, но не смогло выбраться назад.

Спасатели разжали металлические конструкции забора и освободили беднягу.

Еще одного четвероногого спасли на жилом массиве Красный Камень Новокодацкого района. Пес упал в коммуникационный колодец.

По вызову направлены спасатели областного центра.

По прибытию к месту происшествия один из сотрудников ГСЧС по лестнице спустился в колодец и поднял беспомощное животное на поверхность.

Новости Днепра про В Днепре пес застрял головой в заборе

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