В Днепре пес застрял головой в заборе

В пятницу, 5 мая, спасатели освобождали двух собачек, попавших в беду.
В 12:28 спасателям позвонили местные жители и сообщили, что на улице Таромской собака застряла головой в заборе.
Приехав на вызов, чрезвычайники увидели, что пес застрял головой в заборе. Скорее всего, любознательное животное хотело посмотреть, что происходит на дороге, поэтому продвинуло морду в щель, но не смогло выбраться назад.
Спасатели разжали металлические конструкции забора и освободили беднягу.
Еще одного четвероногого спасли на жилом массиве Красный Камень Новокодацкого района. Пес упал в коммуникационный колодец.
По вызову направлены спасатели областного центра.
По прибытию к месту происшествия один из сотрудников ГСЧС по лестнице спустился в колодец и поднял беспомощное животное на поверхность.
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