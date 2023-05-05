Сотни черных «бабочек»: в Днепре на набережной появились необычные цветы (ФОТО)

В этом году Днепр заполонили тюльпаны самых разных цветов: оранжевые и белые, красные и фиолетовые, желтые и розовые.

Они повсюду: в парках и скверах, на набережных, на клумбах возле многих домов.

Но журналистам dnepr.info удалось найти еще и черных «бабочек» – тюльпаны невероятно красивого черно-фиолетового цвета.

Цветут они на Набережной Победы, недалеко от сквера «Прибрежного».

Их здесь сотни.

Этот цвет завораживает.

Кроме того, возле черных «бабочек» растут очень красивые сакуры.

Поэтому скорее отправляйтесь на набережную любоваться этой красотой!

Напомним, ранее мы писали, что в парке Шевченко расцвели сотни тюльпанов (ФОТО).

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