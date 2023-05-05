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  • Сотни черных «бабочек»: в Днепре на набережной появились необычные цветы (ФОТО)

Сотни черных «бабочек»: в Днепре на набережной появились необычные цветы (ФОТО)

Сегодня 14:26
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В этом году Днепр заполонили тюльпаны самых разных цветов: оранжевые и белые, красные и фиолетовые, желтые и розовые.

Они повсюду: в парках и скверах, на набережных, на клумбах возле многих домов.

Но журналистам dnepr.info удалось найти еще и черных «бабочек» – тюльпаны невероятно красивого черно-фиолетового цвета.

Новости Днепра про Сотни черных «бабочек»: в Днепре на набережной появились необычные цветы (ФОТО)

Новости Днепра про Сотни черных «бабочек»: в Днепре на набережной появились необычные цветы (ФОТО)

Цветут они на Набережной Победы, недалеко от сквера «Прибрежного».

Новости Днепра про Сотни черных «бабочек»: в Днепре на набережной появились необычные цветы (ФОТО)

Их здесь сотни.

Новости Днепра про Сотни черных «бабочек»: в Днепре на набережной появились необычные цветы (ФОТО)

Этот цвет завораживает.

Кроме того, возле черных «бабочек» растут очень красивые сакуры.

Новости Днепра про Сотни черных «бабочек»: в Днепре на набережной появились необычные цветы (ФОТО)

Поэтому скорее отправляйтесь на набережную любоваться этой красотой!

Напомним, ранее мы писали, что в парке Шевченко расцвели сотни тюльпанов (ФОТО).

Читайте также:

Новости Днепра про Сотни черных «бабочек»: в Днепре на набережной появились необычные цветы (ФОТО)Українська Новости Днепра про Сотни черных «бабочек»: в Днепре на набережной появились необычные цветы (ФОТО)Русский

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