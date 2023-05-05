После майской жары Днепр и область скуют заморозки: когда ждать холода

До Днепра сунут заморозки. Хотя в последние дни погода нас радовала отсутствием осадков и теплой погодой, но холодный атмосферный фронт накроет ряд областей Украины. Немного похолодает и на Днепропетровщине.
Уже в субботу, 6 мая, в северных и центральных областях ожидаются заморозки. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Холодный циклон заденет Волынь, Житомирскую, Киевскую и центральные области Украины. А в воскресенье, 7 мая, заморозки ожидаются и в Днепре и области.
По данным синоптиков, ожидается первый или желтый уровень опасности. Причина – заморозки на почве. Прежде всего, столь резкое ухудшение погодных условий повлияет на агросектор.
Ночью 7, 8 и 9 мая на поверхности почвы возможны заморозки до 0 градусов.
Днем будет теплее, до +14 градусов тепла. Майская жара вернется к нам только после 10 мая.
Читайте также:
Автор:
В Днепре можно получить ряд лекарств бесплатно или с небольшой…
В Днепре спасатели помогли четвероногому.
Какие события можно посетить днепрянам в мае.
В музей в Днепре передали давние артефакты из кургана в…
4 мая в селе Маевка Днепропетровской области произошел несчастный случай: 11-летний мальчик случайно выстрелил в подругу из пневматического ружья.
В Днепре можно получить ряд лекарств бесплатно или с небольшой доплатой в рамках программы «Доступные лекарства».
Впрочем, расслабляться рано.
Пожалуйста, берегите себя!
В Днепре спасатели помогли четвероногому.
В последнее время в Днепре появляются все новые и новые надписи на объектах благоустройства.
Какие события можно посетить днепрянам в мае.
В музей в Днепре передали давние артефакты из кургана в Новоалександровке.
С 5 по 8 мая в Днепре и области объявлен оранжевый уровень опасности.
Комнаты в Днепре сдают в аренду в среднем от 2-3 тыс грн в месяц. Дешевле стоят те, где ремонт был давно, дороже те, где стоит новая мебель и поклеены свежие обои. Также стоимость аренды помещения зависит от месторасположения дома с…
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!