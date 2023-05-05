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После майской жары Днепр и область скуют заморозки: когда ждать холода

Сегодня 17:45
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В Днепре объявили штормовое предупреждение.

Новости Днепра про После майской жары Днепр и область скуют заморозки: когда ждать холода

До Днепра сунут заморозки. Хотя в последние дни погода нас радовала отсутствием осадков и теплой погодой, но холодный атмосферный фронт накроет ряд областей Украины. Немного похолодает и на Днепропетровщине.

Уже в субботу, 6 мая, в северных и центральных областях ожидаются заморозки. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Холодный циклон заденет Волынь, Житомирскую, Киевскую и центральные области Украины. А в воскресенье, 7 мая, заморозки ожидаются и в Днепре и области.

По данным синоптиков, ожидается первый или желтый уровень опасности. Причина – заморозки на почве. Прежде всего, столь резкое ухудшение погодных условий повлияет на агросектор.

Ночью 7, 8 и 9 мая на поверхности почвы возможны заморозки до 0 градусов.

Днем будет теплее, до +14 градусов тепла. Майская жара вернется к нам только после 10 мая.

Новости Днепра про После майской жары Днепр и область скуют заморозки: когда ждать холода

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Новости Днепра про После майской жары Днепр и область скуют заморозки: когда ждать холодаУкраїнська Новости Днепра про После майской жары Днепр и область скуют заморозки: когда ждать холодаРусский

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