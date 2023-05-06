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У Дніпрі з’явилося 555 нових вулиць

Сьогодні 20:23
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У Дніпрі з'явилося півтисячі нових вулиць.

Новости Днепра про У Дніпрі з'явилося 555 нових вулиць

У Дніпрі продовжують активно дерусифіковувати та деколонізовувати найменування вулиць, проспектів та провулків. Ми неодноразово повідомляли про чергові перейменування. Наразі в місті вже цілих 555 нових топонімів. 

Про це повідомили на Facebook-сторінці Музею історії Дніпра. 

Як розповіли музейники, у зв’язку з тим, що в Дніпрі з’явилося більше півтисячі нових топонімів, історики планують підготувати новий проєкт, який торкатиметься важливих питань про перейменування вулиць нашого міста. Називатиметься він “Вулицями Дніпра”.

У рамках проєкту музейники планують підготувати інтерактивну мапу міста з інформацією про нові назви. Її опублікують на сайті музею та в музейному просторі. Таким чином дніпряни та гості міста зможуть детальніше дізнатися про те, як змінювалися топоніми та чому вулиці називаються саме так. 

Крім цього, дослідники хочуть випустити фільм про історію центральних вулиць, провести декілька лекцій-екскурсій “в полі” та створять брошуру, де детальніше розкажуть про козацьке минуле регіону, про яке часто забувають. 

Новости Днепра про У Дніпрі з'явилося 555 нових вулиць

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Дніпрі пропонують перейменувати проспект Гагаріна та вулицю Титова. 

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