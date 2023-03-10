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В Днепре потерялось трое павлинов (ФОТО)

Сегодня 10:42
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В Днепре ищут павлинов.

Новости Днепра про В Днепре потерялось трое павлинов (ФОТО)

В Днепре разыскивают трех павлинов, которые обитают в зоологическом уголке на левом берегу. По словам днепрянки Веры, на днях птицы вылетели за территорию детского медицинского центра, расположенного по адресу улица Столетова, 17.

Дети очень скучают по своим пернатым друзьям, — отметила Вера.

Если вы вдруг увидите на улице павлинов, то обращайтесь по телефонам:

  • 066 821 46 35
  • 063 506 76 33
  • 098 514 01 69

Днепряне волнуются за пернатых и боятся, что они могут попасть в руки к плохим людям. Вот так выглядят потерянные птицы:

Новости Днепра про В Днепре потерялось трое павлинов (ФОТО)

Напомним, ранее в Днепре искали владельцев пса, потерявшегося на Победе-6 после ночных взрывов. Собака растерянно бегала по проспекту Героев.

Отметим, что павлинов в Днепре ищут не в первый раз. Ранее один из пернатых потерялся на проспекте Богдана Хмельницкого, а одну из заправок в городе пришла «инспекция», которая состояла из стаи экзотических птиц.

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