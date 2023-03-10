В Днепре потерялось трое павлинов (ФОТО)

В Днепре разыскивают трех павлинов, которые обитают в зоологическом уголке на левом берегу. По словам днепрянки Веры, на днях птицы вылетели за территорию детского медицинского центра, расположенного по адресу улица Столетова, 17.
Дети очень скучают по своим пернатым друзьям, — отметила Вера.
Если вы вдруг увидите на улице павлинов, то обращайтесь по телефонам:
Днепряне волнуются за пернатых и боятся, что они могут попасть в руки к плохим людям. Вот так выглядят потерянные птицы:
Напомним, ранее в Днепре искали владельцев пса, потерявшегося на Победе-6 после ночных взрывов. Собака растерянно бегала по проспекту Героев.
Отметим, что павлинов в Днепре ищут не в первый раз. Ранее один из пернатых потерялся на проспекте Богдана Хмельницкого, а одну из заправок в городе пришла «инспекция», которая состояла из стаи экзотических птиц.
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