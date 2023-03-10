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У Дніпрі загубилося троє павичів (ФОТО)

Сьогодні 10:42
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У Дніпрі шукають павичів.

Новости Днепра про У Дніпрі загубилося троє павичів (ФОТО)

У Дніпрі розшукують трьох павичів, які жили в зоологічному куточку на лівому березі. За словами дніпрянки Віри, днями птахи вилетіли за територію дитячого медичного центру, що розташовується за адресою вулиця Столєтова, 17. 

Діти дуже сумують за своїми пернатими друзями, – зазначила Віра.

Якщо ви раптом побачите на вулиці павичів, то звертайтеся за телефонами: 

  • 066 821 46 35
  • 063 506 76 33
  • 098 514 01 69
Дніпряни хвилюються за пернатих та бояться, що вони можуть потрапити до рук живодерів. Ось так виглядають загублені птахи:
 

Новости Днепра про У Дніпрі загубилося троє павичів (ФОТО)

Нагадаємо, раніше в Дніпрі шукали власників пса, який загубився на Перемозі-6 після нічних вибухів. Собака розгублено бігав проспектом Героїв. 

Зазначимо, що павичі в Дніпрі шукають не вперше. Раніше один із пернатих загубився на проспекті Богдана Хмельницього, а на одну із заправок в місті завітала “інспекція”, яка складалася із зграї екзотичних птахів.  

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Новости Днепра про У Дніпрі загубилося троє павичів (ФОТО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі загубилося троє павичів (ФОТО)Русский

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