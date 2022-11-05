Загубився: по вулицям Дніпра розгулює павич (ФОТО)

У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького розгулює павич.

На проспекті Богдана Хмельницького помітили павича. Птах розгулював на вулиці Прикордонній. Про таку знахідку повідомила дніпрянка Марина Павленко в спільноті для пошуку зниклих домашніх улюбленців.

Скоріш за все, павич домашній та загубився. Зазначимо, що це вже не вперше, коли на вулицях Дніпра знаходять цю екзотичну птицю, але раніше пернаті губилися поблизу приватного сектору на лівому березі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про орлана Міду, який загубився в Дніпрі на цьому тижні.

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