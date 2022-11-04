В Дніпропетровській області однорічна дитина перекинула на себе кухоль з окропом

Про це повідомляє в соціальних мережах медик Тетяни Єсич.
Дитині надали невідкладну допомогу. Дівчинка отримала знеболювальні та їй наклали спеціальні пов’язки на обпалені частини тіла. Також знадобився венозний доступ.
Дівчинку разом із батьками прийняли у Регіональному медичному центрі сімейного здоров’я у Дніпрі. Нині дитина продовжує отримувати допомогу, необхідну для лікування опіків.
Тетяна Єсич закликала батьків берегти своїх дітей, не залишаючи їх без нагляду.
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