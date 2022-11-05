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Привіт від Міди: що зараз з орланом, якого шукали всім містом в Дніпрі

Сьогодні 17:32
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Орлан Міда, якого шукали всім Дніпром передав привіт всім хто хвилювався про його здоров'я.
Новости Днепра про Привіт від Міди: що зараз з орланом, якого шукали всім містом в Дніпрі

Міда передає привіт

Орлан Міда, якого розшукували дніпряни декілька днів тому, у задовільному стані. Про це розповіла зоозахисниця Вероніка Конькова.

За словами Вероніки, Міда почувається добре, кількаденна прогулянка Дніпром не сильно зіпсувала пташці здоров’я. Більше того, орлан передає привіт всім, хто хвилювався про долю пернатого.

Міда дещо пострункішала та є невеликі проблеми зі здоров’ям, але пташка в надійних руках.

Всім привіт від орлана Міди! Сьогодні відвідали лікаря, здали аналізи. Загальний стан задовільний, вона дещо стройніша, ніж треба, та є ознаки тріхомонозу
Але все – не критичне. Терапію назначили, далі справа за ліками та повноцінним харчуванням.
За 2 тижні контрольний прийом, – зазначила Вероніка.

Новости Днепра про Привіт від Міди: що зараз з орланом, якого шукали всім містом в Дніпрі

Нагадаємо, декілька днів тому на складі супермаркету АТБ співробітники побачили птицю схожу на орла. Пізніше виявилося, що це орлан, який жив у військового вдома. Зараз чоловік служить на фронті, тому залишив пташку на сусідку, яка випустила пернатого.

Міду шукали по всьому місту два дні. На щастя, все закінчилося добре.

Новости Днепра про Привіт від Міди: що зараз з орланом, якого шукали всім містом в Дніпрі

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