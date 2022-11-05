Потерялся: по улицам Днепра разгуливает павлин (ФОТО)

В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого разгуливает павлин.

На проспекте Богдана Хмельницкого заметили павлина. Птица разгуливала на улице Пограничной. О такой находке сообщила днепрянка Марина Павленко в сообществе для поиска пропавших домашних питомцев.

Скорее всего, павлин домашний и потерялся. Отметим, что это уже не в первый раз, когда на улицах Днепра находят эту экзотическую птицу, но раньше пернатые терялись вблизи частного сектора на левом берегу.

Напомним, ранее мы рассказывали об орлане Миде, потерявшемся в Днепре на этой неделе.

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