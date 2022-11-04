“Далі – депутінізація”: Данілов заявив, що кремль перебуває у стадії втрати контролю

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що влада в росії переходить до рук кримінально-терористичного угруповання і сама рф перетворилася на "failed state".

Про це він написав у Twitter.

кремль у стадії втрати контролю. Влада на рф стрімко переходить до рук кримінально-терористичного угрупування, силові функції делеговані кадировським каральним загонам і пригожинським зекам, – пише Данілов.

Та прогнозує, що рф чекає епоха депутінізації.

рф перетворилась на типову failed state. Далі – дестабілізація, демонтаж, депутінізація, – написав секретар української РНБО.

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