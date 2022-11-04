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У Дніпрі на Надії Алексєєнко збили літню людину: подробиці

Сьогодні 21:15
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У Дніпрі листопада на вулиці Надії Алексєєнко водій автомобіля Chevrolet Авео збив чоловіка 1946 року народження.

Новости Днепра про У Дніпрі на Надії Алексєєнко збили літню людину: подробиці

Водій збив пішохода. Особу постраждалого правоохоронці встановили.

Його із травмами забрали до лікарні швидкої допомоги. Місце події взяли під охорону та викликали на місце слідчого. Правоохоронцям належить розібратися у всіх обставинах аварії та підтвердити чи спростувати версію подій, викладену водієм легковика.

Джерело:  Дніпро Оперативний

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Новости Днепра про У Дніпрі на Надії Алексєєнко збили літню людину: подробиціУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на Надії Алексєєнко збили літню людину: подробиціРусский

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