У Дніпрі на Надії Алексєєнко збили літню людину: подробиці

У Дніпрі листопада на вулиці Надії Алексєєнко водій автомобіля Chevrolet Авео збив чоловіка 1946 року народження.

Водій збив пішохода. Особу постраждалого правоохоронці встановили.

Його із травмами забрали до лікарні швидкої допомоги. Місце події взяли під охорону та викликали на місце слідчого. Правоохоронцям належить розібратися у всіх обставинах аварії та підтвердити чи спростувати версію подій, викладену водієм легковика.

Джерело: Дніпро Оперативний

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