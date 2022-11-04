У Дніпрі на Надії Алексєєнко збили літню людину: подробиці

Водій збив пішохода. Особу постраждалого правоохоронці встановили.
Його із травмами забрали до лікарні швидкої допомоги. Місце події взяли під охорону та викликали на місце слідчого. Правоохоронцям належить розібратися у всіх обставинах аварії та підтвердити чи спростувати версію подій, викладену водієм легковика.
Джерело: Дніпро Оперативний
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