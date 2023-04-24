В Днепре патрульные обнаружили мотоцикл, который разыскивает Интерпол

В Днепре после долгих дождливых дней наконец-то начало выглядывать солнышко. На улице в один момент все зазеленело и зацвело. Особенно ярко выглядят сакуры – они цветут розово-белым цветом и кажется просто созданы для того, чтобы устроить в них фотосессию или…

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