В Днепре патрульные обнаружили мотоцикл, который разыскивает Интерпол

Вчера вечером, 23 апреля, патрульные заметили на Сичеславской Набережной припаркованный мотоцикл Honda.
Полицейские остановились, чтобы проверить транспортное средство.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.
В ходе проверки правоохранители выяснили, что транспортное средство разыскивает Интерпол.
На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу для дальнейших процессуальных действий.
Делом занимается следователь.
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