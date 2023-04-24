В Кривом Роге до конца мая будет работать почти полсотни детских садов

В Кривом Роге будет работать около полусотни детсадов.

Об этом рассказал глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

С 17 апреля в Кривом Роге начали работу детские сады. Впрочем, пока в экспериментальном режиме, то есть в формате дежурных групп. Работают только те заведения, где есть укрытия.

На данный момент, криворожские дети ходят в 23 садика города, где открылось почти 70 дежурных групп для воспитанников в возрасте от 4 до 6 лет. До конца мая хотят возобновить работу еще в 20 учебных заведениях.

Таким образом, в городе будет работать 42 детсада.

Прием детей происходит с согласия родителей и исключительно в тех садиках, которые имеют соответствующие укрытия в самом здании или в расположенной в непосредственной близости школе и получили разрешение от ГСЧС.

Напомним, ранее в Кривом Роге анонсировали возобновление работы детсадов. А с 1 сентября за парты смогут вернуться и школьники, но только в заведениях, где есть укрытие.

В Днепре детские сады и школы работают в формате онлайн. Недавно родители начали распространять петицию, с просьбой возобновить очное обучение в учебных заведениях Днепра.

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