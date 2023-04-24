За неделю более 50: в Днепре «пачками» изымают поддельные удостоверения

В Днепре ловят фейковых льготников.

Как сообщили в департаменте транспорта ДМР, в городе продолжается месячник обнаружения поддельных удостоверений льготников. Только за прошедшую неделю в автобусах и троллейбусах поймали более полусотни человек, пытавшихся бесплатно проехаться, показав фейковые документы.

Всего изъяли 53 удостоверения, которые были либо подделаны, либо уже недействительны.

В департаменте напомнили, что подделка документов карается штрафом до 17 тысяч гривен, а в некоторых случаях и лишением свободы. Обо всех случаях сообщают полицию. За недействительное или просроченное удостоверение тоже есть штраф в размере 300 гривен.

Кроме этого, в департаменте проводят выборочный контроль за перевозкой льготников с помощью камер в салонах автобусов:

№62 – один из автобусов средней вместимости в течение 20 апреля перевез 115 льготников;

№73 – один из автобусов средней вместимости в течение 17 апреля перевез 110 льготников;

№87Б – один из автобусов средней вместимости в течение 20 апреля перевез 92 льготника;

№124А – один из автобусов большой емкости в течение 21 апреля перевез 118 льготников;

№146Б – один из автобусов большой вместимости в течение 17 апреля перевез 264 льготника.

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