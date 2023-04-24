За неделю более 50: в Днепре «пачками» изымают поддельные удостоверения

Как сообщили в департаменте транспорта ДМР, в городе продолжается месячник обнаружения поддельных удостоверений льготников. Только за прошедшую неделю в автобусах и троллейбусах поймали более полусотни человек, пытавшихся бесплатно проехаться, показав фейковые документы.
Всего изъяли 53 удостоверения, которые были либо подделаны, либо уже недействительны.
В департаменте напомнили, что подделка документов карается штрафом до 17 тысяч гривен, а в некоторых случаях и лишением свободы. Обо всех случаях сообщают полицию. За недействительное или просроченное удостоверение тоже есть штраф в размере 300 гривен.
Кроме этого, в департаменте проводят выборочный контроль за перевозкой льготников с помощью камер в салонах автобусов:
Читайте также:
Автор:
В Днепре после долгих дождливых дней наконец-то начало выглядывать солнышко.…
В Кривом Роге будет работать около полусотни детсадов.
В Днепре нашли посреди улицы пьяных детей.
Нужна ваша помощь!
В Днепре после долгих дождливых дней наконец-то начало выглядывать солнышко. На улице в один момент все зазеленело и зацвело. Особенно ярко выглядят сакуры – они цветут розово-белым цветом и кажется просто созданы для того, чтобы устроить в них фотосессию или…
В Кривом Роге будет работать около полусотни детсадов.
В Днепре нашли посреди улицы пьяных детей.
Нужна ваша помощь!
Глава ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов дал новое интервью для сайта rbc.ua, где рассказал о будущем наступлении нашей армии, ситуацию в Бахмуте и Авдеевке, окончании войны, на чем базируются его прогнозы и будут ли этой осенью ракетные обстрелы городов…
В Днепре возле "Нагорки" на месте старинных особняков хотят построить новый ЖК.
Кинологиня из Павлоградского поисково-спасательного отряда встретилась со своим любимцем.
В понедельник, 24 апреля, в 03:12 на линию «101» сообщили о пожаре на улице Почтовой в Павлограде.
Недавно в парке "Приднепровский" высадили новые клумбы с лавандой и барбарисом.
Военнообязанным украинцам не будут запрещать поступать в вузы.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!