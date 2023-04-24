У Дніпрі патрульні виявили мотоцикл, який розшукує Інтерпол

Учора ввечері, 23 квітня, патрульні помітили на Січеславській Набережній припаркований мотоцикл Honda.
Поліцейські зупинилися, аби перевірити транспортний засіб.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.
Під час перевірки правоохоронці з’ясували, що транспортний засіб розшукує Інтерпол.
На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу для проведення подальших процесуальних дій.
Справою займається слідчий.
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