Срочно: в Днепре полицейские разыскивают 6-летнего мальчика

Нужна ваша помощь!

В Днепре полиция разыскивает 6-летнего Макара Орешкина.

24 апреля около 09:20 мальчик ушел с места жительства и до настоящего времени не вернулся.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: рост 125 см, худощавого телосложения, глаза серо-голубые, светлые волосы.

Был одет: синяя спортивная куртка, салатовая шапка, синие брюки.

Если вы видели мальчика или знаете, где он может быть, сообщите по номерам: (099) 050-14-19 или 102.

Важна любая информация!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области 8-й день ищут 14-летнюю девушку.

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