Срочно: в Днепре полицейские разыскивают 6-летнего мальчика

В Днепре полиция разыскивает 6-летнего Макара Орешкина.
24 апреля около 09:20 мальчик ушел с места жительства и до настоящего времени не вернулся.
Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.
Приметы: рост 125 см, худощавого телосложения, глаза серо-голубые, светлые волосы.
Был одет: синяя спортивная куртка, салатовая шапка, синие брюки.
Если вы видели мальчика или знаете, где он может быть, сообщите по номерам: (099) 050-14-19 или 102.
Важна любая информация!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области 8-й день ищут 14-летнюю девушку.
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