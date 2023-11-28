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В Днепре пассажир на вокзале хотел пронести гранаты в поезд

Сегодня 14:10
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Пассажир пытался пронести гранату.

Новости Днепра про В Днепре пассажир на вокзале хотел пронести гранаты в поезд

Об этом сообщили в полиции охраны.

58-летний пассажир пытался пронести несколько гранат. Взрывоопасные предметы у него обнаружили, когда тот проходил металлодетекторную рамку. Как оказалось, в рюкзаке мужчина хранил четыре боеприпаса с запалом.

На место происшествия прибыли полицейские СОГ Днепровского РУП ГУНП, изъявшие у пассажира опасные взрывчатые предметы. Правоохранители устанавливают происхождение боеприпасов и намерения фигуранта. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса.

Вероятно, мужчина хотел пронести боеприпасы в поезд. Было ли это умышленно или случайно — выяснит следствие.

Новости Днепра про В Днепре пассажир на вокзале хотел пронести гранаты в поезд

Напомним, ранее УЗ анонсировала запуск новых модернизированных электричек в Днепре. Кроме этого, посреди города вместо трамваев поедут троллейбусы. Также мы сообщали, что на проспекте Нигояна мужчине отрезали ухо.

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