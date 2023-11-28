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У Дніпрі замість трамваїв поїдуть тролейбуси: нові зміни руху транспорту

Сьогодні 11:10
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У Дніпрі на майже місяць замість трамвая курсуватиме тролейбус.

Новости Днепра про У Дніпрі замість трамваїв поїдуть тролейбуси: нові зміни руху транспорту

Про це повідомили в департаменті транспору. 

Відсьогодні, 28 листопада проспектом Яворницького їздить тимчасова тролейбусна заміна трамвая №1. 

З вівторка, 28 листопада, призупиняється рух трамваїв №1-к “Залізничний вокзал – вул. Центральна” і вводиться тимчасовий тролейбусний маршрут №1-к “Залізничний вокзал – Центр”. Щоденно на лінії працюватимуть 6 одиниць тролейбусів з інтервалом руху 6 хвилин.

Початок/закінчення руху: від Залізничного вокзалу  6:45 – 21:37 год.; від ЦУМу 6:49 – 21:27 год.

Свої зупинки тролейбус буде здійснювати на зупинках маршрутів №1, 5, Б.

Нагадаємо, у Дніпрі до 15 грудня будуть ремонтувати аварійні трамвайні колії у середмісті. Через це замість трамвая №1 курсує трамвай № 7 «Вокзал – УДУНТ», який частково їде за маршрутом 5 трамвая. Крім цього, тролейбус «кільце А» працює у посиленому режимі. 

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Новости Днепра про У Дніпрі замість трамваїв поїдуть тролейбуси: нові зміни руху транспортуУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі замість трамваїв поїдуть тролейбуси: нові зміни руху транспортуРусский

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