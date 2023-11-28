У Дніпрі запустять Dnipro City Express із модернізованими електричками: що чекає на пасажирів

У Дніпрі запустять модернізовані електрички.

В Укрзалізниці натякнули на запуск Dnipro City Express. У дописі компанії показали нову модернізовану електричку, яка курсуватиме у Дніпрі найближчим часом. З цього почнуть оновлення приміського сполучення в регіоні.

Більше подробиць поки що немає, але в УЗ зазначили, що електричка разом зі своїм близнюком курсуватиме вже в грудні, і всі деталі ми дізнаємося ближче до запуску.

Сьогодні, 28 листопада, друга модернізована електричка вирушила з Києва до Дніпра. Як зазначили в УЗ, виготовили поїзд ще в Луганську в 2006 році, але нещодавно оновили на заводі в столиці.

Вже відомо, що електричка має пандуси, місця для проїзду людей з інвалідністю та інклюзивні вбиральні, навігацію шрифтом Брайля, тримачі для велосипедів, порти Type-C та USB для зарядки гаджетів.

Що передувало?

Насправді про запуск Dnipro City Express повідомили ще в лютому 2021 року. Тоді президент Володимир Зеленський показав проєкт оновлення приміського залізничного сполучення у Києві, Харкові та Дніпрі.

Dnipro City Express мав би з’єднати нову лінію метрополітену, що будується в районі станції метро “Музейна”, з лінією електрички, яка проходить нижче пам’ятника Слави. Завдяки цьому пасажири могли б добратися громадським транспортом з будь-якої точки міста за коротший час, адже навколо Дніпра замкнулося б залізничне “кільце”.

Скоріше за все, поки що такий план втілити в життя не вдасться, адже будівництво метро на час війни заморозили. Проте модернізована електричка все ж буде, тому пасажири зможуть з комфортом добиратися приміським транспортом до Дніпра.

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